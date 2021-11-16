الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

رئيس مجلس الدولة: قضايا حماية البيئة ضد مخاطر التلوث من أهم القضايا المعاصرة

المستشار محمد حسام
المستشار محمد حسام الدين

قال المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة: «لا شك أن حق الإنسان في بيئة نظيفة أصبح من الحقوق الأساسية التي تتساوي في أهميتها وعلو قدرها ومكانتها مع الحقوق الطبيعية الاساسية، مثل الحق في الحرية والحق في المساواه، وتعد قضايا حماية البيئة ضد مخاطر التلوث»، لافتا إلى أن تحقيق التنمية المستدامة من أهم القضايا المعاصرة.

جاء ذلك خلال ورشة عمل الاتحاد العربي للقضاء الاداري، الخامسة التي عقدت صباح اليوم الثلاثاء الموافق 16 نوفمبر 2021، والتي كانت عبر تقنية الفيديو كونفرانس تحت عنوان: «دور القضاء الإداري في حماية البيئة».

افتتح أعمال الورشة المستشار محمد محمود حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمستشار محمد حمد البادي، رئيس الاتحاد العربي للقضاء الإداري، رئيس المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة.

خطة العمل السنوية

وجاء انعقاد الورشة تنفيذًا لخطة العمل السنوية للاتحاد التي اعتمدها رؤساء مجالس الدولة والمحاكم العليا بالدول العربية، حيث جاء اختيار موضوعها انطلاقا من أهمية التحديات والمشكلات التي تواجه حماية البيئة على المستوى الوطني والدولي، وحرصًا على تأكيد أن تنفيذ الدولة لالتزاماتها بحماية البيئة لا يكتمل إلا من خلال قضاء وطني فعّال، لحل المنازعات البيئية وحماية البيئة، وإدراكًا من الاتحاد أن ضعف حالة البيئة العالمية يستوجب على القضاة الإقدام بجرأة على تطبيق وإنفاذ القوانين الدولية والوطنية السارية التي من شأنها أن تساعد في ميدان البيئة والتنمية المستدامة، كما أن فعالية دور القضاء في حماية البيئة تمثل مقياسًا لمدى تقدير القضاء وكفالته لحقوق الإنسان وبوجه خاص الحق في البيئة والحق في التنمية، ومن ثم أصبح من واجب القضاء العمل على حمايتهما بحسبانه الحارس الطبيعي للحريات.

وقد شارك في الورشة عدد كبير من رؤساء المحاكم العليا وقضاة الدول العربية وقضاة وقاضيات مجلس الدولة المصري، على رأسهم المستشار طه كرسوع أمين عام مجلس الدولة المصري، وعدد من الخبراء المتخصصين، وكذلك قضاة من مجلس الدولة الفرنسي والإيطالي.

المستشار محمد حسام الدين بيئة نظيفة قضايا حماية البيئة ورشة عمل الاتحاد العربي للقضاء الاداري دور القضاء الإداري في حماية البيئة

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