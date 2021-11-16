الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

مصر للأسمنت المسلح: نعمل علي الالتزام بتنفيذ مشروعات الشركة وفقًا للجدول الزمني

العضو المنتدب والرئيس
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للأسمنت المسلح

 قال المهندس نشأت مرسى، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للأسمنت المسلح،إنه شدد على سرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات وفقًا للجدول الزمني المحدد لها.

وأضاف مرسي في تصريحات خاصة لـ«الدستور» أن الشركة لديها مشروعات مختلفة في محافظات الجمهورية  منها مشروعات برج البانسيه واللوتس فيما يتعلق بالمشروعات السكنية.

وقامت الشركة القابضة للتشييد والتعمير برفع رأسمال تابعتيها «مصر للأسمنت المسلح» و«شركة هايديليكو للمشروعات الكهربائية» بقيمة إجمالية 530 مليون جنيه وذلك فى إطار خطتها لإعادة هيكلة الشركات التابعة.

وقال المهندس هشام أبو العطا، رئيس مجلس إدارة «القابضة للتشييد»، إنها رفعت رأسمال شركة هايديليكو للمشروعات الكهربائية، وذلك بعد دمجها مع «إيلجيكت» بقيمة 450 مليون جنيه، وذلك فى إطار خطط إعادة الهيكلة المالية للأذرع الجديد.

وأكد أن الزيادة فى رأسمال تلك الشركات جاءت وفقا لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، والذى أوصى بضرورة ذلك، مشيرا إلى أنه فى المقابل هناك شركات ارتفع رأسمالها بعد الدمج وفقا للأصول الخاصة بها.

وأوضح أن «القابضة» انتهت من دمج «أطلس للمقاولات والاستثمار العقاري» و«المصرية العامة للمباني» فى شركة «العبد»، وكذلك الانتهاء من دمج «رمسيس لإدارة المشروعات» مع «إجيكو»، وكذلك «فيبرو» مع شركة «حسن علام».

واتجهت  وزارة قطاع الأعمال العام منذ فترة إلى دمج عدد من شركات المقاولات، ذات الأنشطة المتشابهة، فيما تهدف «القابضة» منذ فترة لخلق قيمة مضافة بكياناتها التابعة باستخدام فكرة الدمج وتكوين كيانات موحدة بين شركات المقاولات التابعة، التى تتسم بصغر حجمها وتملكها أصولاً جيدة، يمكن الاستفادة منها وتعزيز فرص المنافسة لاقتناص أعمال جديدة سواء محلياً أو فى أسواق خارجية.

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