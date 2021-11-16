ضبط مخزن غير مرخص يحوى أدوية وألبان مسجلة بوزارة الصحة فى طنطا

شنت إدارة الصيدلة بمديرية الصحة في محافظة الغربية، حملة مشتركة مع إدارة التموين، لضبط سوق الدواء، أسفرت عن ضبط أدوية مهربة ومنتهية الصلاحية داخل مخزن غير مرخص لبيع وتخزين الأدوية بدائرة قسم ثاني طنطا .

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط مخزن غير مرخص بدائرة قسم ثان طنطا يحوى أدوية وألبان مسجلة بوزارة الصحة بكميات ١٦٨٠٠ وحدة مختلفة وقدرت القيمة الإجمالية للمضبوطات بحوالى ٧٧٧٤٨٠ جنيها تقريبا، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك بتوجيهات الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية واللواء عادل عياد رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالغربية بضبط سوق الدواء وتكثيف الحملات التفتيشية على الأماكن غير المرخصة لبيع وخزن الأدوية، حيث تم التنسيق بين مديرية الصحة بالغربية برئاسة الدكتور عبدالناصر حميدة، ومباحث التموين بالغربية برئاسة العميد وليد العيسوى.

ضبط مخزن غير مرخص

ضبط مخزن غير مرخص

ضبط مخزن غير مرخص

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