الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

البابا ثيودوروس يزور قبري البرتون وويستبارك

بابا الروم الارثوذكس
بابا الروم الارثوذكس

زار البابا ثيودوروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا، قبرتي البرتون وويستبارك وهناك أقام صلاة من أجل راحة نفسي عبدي الله المحسنين الكبيرين لبطريركية الإسكندرية جورجيوس بيزوس وألكسندروس بلدكيس.

قال ثيودوروس، في إشارة إلى المرحوم جورج بيزيه: "بدأت رحلتي المباركة اليوم بذكرى لرجل مجد اليونان، ومجد مخلوق الله الذي يُدعى الإنسان. إنني على قناعة بأنه من حقه أن يستريح في كفاحه مع نيلسون مانديلا من أجل إفريقيا لتكون أكثر إنسانية وحرية وعدلاً وسلامًا".

في مساء اليوم، حضر البابا ثيودوروس حدثًا كبيرًا تم تنظيمه على شرفه من الجالية اليونانية في جيرميستون، حيث احتفلت القنصلية العامة لليونان في جوهانسبرغ والجالية اليونانية في منطقة Hauteg والمناطق المحيطة بها، بانتهاء القنصلية العامة من كتاب بعنوان: "اليونانيون: قبيلة في جنوب أفريقيا". 

حيث تجدر الإشارة إلى أن وجود اليونانيين في جنوب أفريقيا يعود إلى عام 1920م، ومنهم من ساند نيلسون مانديلا في كفاحه مثل المرحوم جورج بيزيه.

حضر الحدث المتروبوليت دماسكينوس مطران يوانيبوليوس (جوهانسبرج وبروتيريا)، المفوض السامي لقبرص السيد أندرياس ماندريتيس، ممثل السفارة اليونانية السيد ستيفانوس إيوانيديس، القنصل العام لليونان في جوهانسبرغ يوانيس هاتزانتوناكيس، المستشار الثقافي للقنصلية العامة د. ماريلينا جريفا، إضافة إلى العديد من الأشخاص الذين أتوا لنوال البركة الرسولية من صاحب الغبطة.

ثم قلد البابا ثيودوروس د.ماريلينا جريفا صليب القديس الرسول مرقص الإنجيلي، تقديراً لمجهودها الذي استمر لمدة 4 سنوات في إعداد الكتاب (اليونانيون: قبيلة في جنوب أفريقيا) وما يحتويه من خرئط الذي سيتم نشر المجلد الأول منه قريبًا من قبل دار نشر يونانية، أما المجلد الثاني فسيكون متاح في شهر ديسمبر، وذلك بمناسبة الذكرى المئوية الثانية للثورة اليونانية هذا العام.

أبرشية الروم الأرثوذكس في خضم رحلته الرعوية لافريقيا مقبرتي البرتون و ويستبارك جورجيوس بيزوس ألكسندروس بلدكيس

رئيس التحرير

وائل لطفي

الورقة الثانية تم إحراقها!

الأكثر قراءة

الحكومة تكشف حقيقة صدور قرار بتعليق الدراسة بالمدارس والجامعات

موسم الأمطار يبدأ من الغد.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء

رابط تسجيل لقاح كورونا من موقع وزارة الصحة الرسمى

بتوجيهات رئاسية.. الحكومة تشكل لجنة عليا استعدادًا لاستضافة مؤتمر تغير المناخ

مصر تهزم الجابون بهدف عكسى فى تصفيات كأس العالم

«طاقة البحر الأحمر»: فرصة استثمارية كبرى لإنشاء محطة طاقة شمسية لإنتاج الكهرباء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

عن أى ألم.. وأى وهم يغلف حياتنا

الحسين عبدالرازق

اصبروا على وزير التعليم!

محمود خليل

سر «السبت» فى حياة «السادات» و«الإثنين» فى حياة «عبدالناصر»

د. أحمد مجاهد

أبوالشعراء.. فؤاد حداد الذى لا نعرفه

أحمد سعد زايد

قانون كراهية الإنسان

منى رجب

المعلمون فى مصر

ماجد حبته

زواج فى سجن بيلمارش!

بسنت حسن

مشعلو الحرائق

صور

فرحة الهدف الأول لمنتخب مصر فى الجابون

الدستور فى غرفة ملابس المنتخب

محمد صلاح مع فرقة موسيقية للمكفوفين

محطة تل أبيب

المزيد

تجسس سياسى وعسكرى.. كيف تعمل إسرائيل لإنهاء اعتقال مصورى منزل أردوغان؟

اجتماع سرى.. عباس يلتقى رئيس الشاباك الإسرائيلى لأول مرة

الخارجية الفلسطينية: تخاذل المجتمع الدولى يشجع إسرائيل على مواصلة الاستيطان