«أبو وردة»: طوارئ بـ«كهرباء مصر العليا» لحين عودة الحياة لطبيعتها في أسوان

قال المهندس سامي أبو وردة، رئيس مجلس إدارة شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، إن غرفة عمليات الشركة مستمرة في متابعة إنهاء الأزمة التي تعرضت لها مدينة أسوان، السبت الماضي، نتيجة للتقلبات الجوية والطقس السيئ الذي شهدته المحافظة.

وأشار “أبو وردة”، إلى استمرار إعلان حالة الطوارئ بكهرباء مصر العليا، حيث يعمل العاملين بالشركة لحل الأزمة.

أضاف رئيس مجلس إدارة كهرباء مصر العليا، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه جارٍ التنسيق لحظة بلحظة مع غرفة عمليات محافظة أسوان؛ لمتابعة الموقف عن قرب فيما يتعلق بتوفير التغذية الكهربائية لأعمال الترميم وإعادة الشيء لأصله في بعض المناطق.

ولفت إلى أنه على مدار الأيام الثلاثة الماضية منذ سقوط الأمطار الغزيرة على مدينة أسوان، تم إعادة التيار الكهربائي لنحو 95% من المناطق السكنية التي قطع عنها التيار تزامنًا مع سقوط الأمطار الغزيرة وشدة الرياح حفاظًاعلى أرواح المواطنين.

ولفت إلى إعلان حالة الطواري وتواجد جميع الفنيين وعمال الإصلاح وفريق الطوارئ السريع داخل دوان عام الشركة والإدارات التابعة في محيط التوزيع الجغرافي للمناطق المتضررة من سقوط الأمطار والسيول في مدينة أسوان، لتقديم كل الدعم الفني للمساهمة مع الجهات المعنية في الإسراع على إنهاء الأزمة، وإعادة الحياة لطبيعتها السابقة.