«عبدالغفار» يشهد توقيع اتفاقية تعاون بين «العلمين الدولية» وجامعة أمريكية

شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أمس الإثنين، توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة العلمين الدولية وجامعة «لويفيل» بولاية كنتاكي الأمريكية، في مجال الهندسة.

وقع الاتفاقية، الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة العلمين الدولية، والدكتور مصطفى النعناعي، عميد كلية علوم وهندسة الحاسبات، وعن جامعة «لويفيل»، الدكتور لورى جونزالز، الرئيس الأكاديمي للجامعة، والدكتور إيمانويل كولن، عميد كلية الهندسة.

وتنص الاتفاقية على إنشاء برنامج مُشترك في تخصص «الهندسة الحيوية» وآخر في تخصص «علوم وهندسة الحاسب»، يحصل الطالب عند اكتمال متطلبات البرنامج، على درجة علمية مزدوجة، حيث يحصل على البكالوريوس من جامعة «لويفيل» ودرجة بكالوريوس أخرى من جامعة «العلمين الدولية».

وبموجب هذه الاتفاقية، يدرس الطالب أول ثلاث سنوات بجامعة العلمين الدولية، ويحق له أن يختار دراسة السنتين التاليتين في جامعة لويفيل أو جامعة العلمين الدولية على أن يقوم بالتدريس أساتذة من جامعة لويفيل، ويمنح هذا البرنامج فرصة تدريب للطلاب المتفوقين خلال الدراسة، وفرصة عمل بعد انتهاء الدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية.

شهد مراسم التوقيع، الدكتور رشدى زهران رئيس مجلس أمناء جامعة العلمين الدولية، الدكتور محمد الشناوي مستشار الوزير للعلاقات والاتفاقيات الدولية، ود. توم روكواي العميد المُشارك للبرامج والمبادرات بكلية الهندسة، والدكتور أيمن الباز رئيس قسم الهندسة الحيوية بجامعة لويفيل.