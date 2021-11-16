الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الفيضانات تجلي 7 آلاف بمقاطعة «بريتش كولومبيا» الكندية

فيضانات
فيضانات

أعلن وزير السلامة العامة المحلي في كندا، مايك فانورث، أنّ السلطات الكندية أصدرت أوامرها إلى 7 آلاف شخص بمدينة ميريت بوجوب بإخلاء منازلهم، حيث تم إجلاء ألفين مواطن حتى الآن، وذلك بسبب الطقس السيئ الذي ضرب مقاطعة «بريتش كولومبيا» بالغرب الكندي، واستمرار هطول الأمطار الغزيرة، مما فاقم الفيضانات وأدت إلى إصدار أوامر إجلاء.

وقال «فانورث» - حسبما ذكرت قناة «فرانس إنفو. تي. في» الإخبارية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، إن بعض المواطنين يعانون من انقطاع الكهرباء بسبب الفيضانات كما تقطعت السبل بمئات المواطنين داخل سياراتهم فضلاً عن تعطل محطة التكرير في المدينة.

وأضاف «فانورث» أن فرق البحث والإغاثة تبحث في أفضل وسيلة لإنقاذهم، بما فيها الإنقاذ من الجو، لكن الجهود تصطدم بظروف الطقس الحالية، موضحاً أن المدارس أغلقت أبوابها في «ميريت» و«برنستون»، كما دعت السلطات كل سكان المناطق التي تجتاحها الفيضانات للتوجه إلى مراكز الاستقبال التي أعدتها، وأغلق العديد من الطرق السريعة في مناطق اجتاحتها هذا الصيف حرائق غابات كبرى.

من جانبه، حث جاستن ترودو، رئيس وزراء كندا شعب «ميريت» والكولومبيين البريطانيين المتضررين من الفيضانات لتوخي الحذر، مؤكداً أن الحكومة ستبذل قصارى جهدها لتقدم لهم الدعم لمساعدتهم على مواجهة هذه الفيضانات والظروف القاسية والتعافي منها.

بدوره، أكد بيل بلير، عضو مجلس العموم الكندي، أنهم يراقبون عن كثب الوضع في جنوب كولومبيا البريطانية وتم إجراء تواصل مع نظرائهم في المقاطعات الأخرى ومستعدون لدعم الكولومبيين البريطانيين إذا لزم الأمر.

هذه العاصفة تعد ثاني كارثة مرتبطة بالطقس تضرب مقاطعة المحيط الهادئ في غضون أشهر قليلة.

وزير السلامة السلطات الكندية الطقس السيء الفيضانات الامطار الغزيرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الورقة الثانية تم إحراقها!

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