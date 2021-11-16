الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

طلب التحريات في سرقة عاطل لمصوغات ذهبية من شقة بالإسكندرية

مصوغات ذهبية
مصوغات ذهبية

قررت نيابة محرم بك بالإسكندرية، تجديد حبس عاطل وآخر لمدة 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بالاشتراك مع شخص لسرقة مبالغ مالية ومشغولات ذهبية من داخل شقة، وحيازة كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار بها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المسروقات.
وكان اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من  مأمور قسم شرطة محرم بك، يفيد بورود بلاغ من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، باكتشافه سرقة مبالغ مالية عملات مختلفة وساعة يد وبعض المشغولات الذهبية من داخل الشقة سكنه.

- تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة

علي الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل "له معلومات جنائية" ومقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة.
عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين والقي القبض عليه وبتفتيشه عثر بحوزته على (كمية من مخدر الهيروين)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر نافذة المطبخ" وأرشد عن مبلغ مالى وقرر إنفاقه باقى المبالغ المالية على متطلباته الشخصية، وأرشد عن المشغولات الذهبية لدى عميليه "تم ضبطهما" والمشغولات المستولى عليها، وأضاف بارتكابه واقعة أخرى بذات الأسلوب بدائرة قسم باب شرق، وأرشد عن المسروقات، تحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

شقة عمل مدير هيروين حشيش كمين الإسكندرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الورقة الثانية تم إحراقها!

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