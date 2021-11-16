ورشة عمل حول آليات فحص وتقديم ملفات المستحضرات العشبية

نظمت هيئة الدواء المصرية، ورشة عمل حول تحديث آليات فحص ملفات المستحضرات العشبية، وذلك في إطار توجهات الدولة نحو تطبيق معايير الجودة العالمية بشتى مجالات وقطاعات الدولة، وانطلاقًا من رؤية هيئة الدواء المصرية الخاصة بتطبيق معايير واشتراطات الجودة العالمية بقطاع الدواء، بما يضمن دعم الاستثمار الدوائي بمصر.

تأتي هذه التحديثات والرؤية الخاصة بالجودة الشاملة بالتكامل مع شركاء صناعة الدواء من خلال تدريب وتعريف العاملين بالقطاع الدوائي على التحديثات الخاصة بالفحص والتحليل والتسجيل للمستحضرات العشبية بما يضمن دفع عجلة الاستثمار مع سرعة توافر أحدث الادوية العالمية بالمعايير العالمية للجودة والأمان والفاعلية للمريض المصري.

وتطرقت الورشة التى نظمتها هيئة الدواء المصرية، إلى التعريف بقواعد تقييم الاختبارات الفيزيائية والكيميائية والميكروبيولوجية وذلك لإعداد الملفات الخاصة بتحليل المستحضرات العشبية ليصبح مطابقًا لأحدث المعايير العالمية بما يتناسب وكل شكل صيدلي، كما أن توحيد وإعلان القواعد الفنية لإعداد ملف التحليل يضمن بشكل مباشر أن جميع البدائل المتاحة لنفس الشكل الصيدلي تحمل نفس المستوى من الجودة بما يتماشى وأحدث دساتير الأدوية والنظم العالمية لتسجيل الدواء.

كما تضمنت الورشة شرح تفصيلي، لتعريف الأدوية العشبية، وتوضيح للأشكال الصيدلية المسموح تسجيلها، بالإضافة إلى توضيح كيفية تقديم الملف العلمي، والمستندات المطلوبة، لتقييم الملفات لجميع أنواع التسجيل، وإجراء عرض للمراجع المختلفة التي يمكن الرجوع إليها في إعداد الملف العلمي، كما تضمنت الورشة كيفية إعداد وتقييم ملف التسجيل النهائي للحصول على إخطار التسجيل، وشرح مبسط للإجراءات التنفيذية وخطوات التسجيل المطلوب الانتهاء منها منذ الحصول على موافقة السير وحتى تقديم ملف التسجيل النهائي، وتوضيح للإجراءات المستجدة التي تم اتخاذها لتسهيل خطوات التسجيل.