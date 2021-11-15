كندا تتبرع بـ1.9 مليون جرعة من لقاح كورونا لأوغندا

تلقت وزارة الصحة الأوغندية ما يزيد على مليون و904 آلاف و140 جرعة من لقاح "موديرنا" المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، تبرعت بها الحكومة الكندية، في إطار مبادرة الوصول العالمي للقاحات كوفيد-19 (كوفاكس).

وقالت وزيرة الصحة الأوغندية الدكتورة جين روث أسينج -لصحيفة "ديلي مونيتور" المحلية- إن "هذا التبرع الأول باللقاحات من كندا لأوغندا هو لحظة مهمة ومثال ملموس على التضامن العالمي، نريد بشكل خاص أن نشكر حكومة كندا على الدعم الحاسم الذي قدمته في الوقت المناسب لكوفاكس".

وتستهدف أوغندا تلقيح ما لا يقل عن 7 ملايين شخص لاحتواء الجائحة ولإعادة فتح الاقتصاد بالكامل بحلول يناير المقبل.

وحاليًا، تم تقديم ما مجموعه 3.9 مليون جرعة من أنواع مختلفة من اللقاحات التي تم تلقيها من خلال التبرعات والمشتريات المباشرة في حملة التلقيح في أوغندا التي بدأت في مارس الماضي.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الولايات المتحدة أيضا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.