بريطانيا: كشف هوية منفذ انفجار ليفربول

قالت الشرطة البريطانية، اليوم الإثنين، إنها تعتقد اعتقادا راسخا أن الشخص الذي يقف وراء انفجار ليفربول يدعى عماد السويلمين، ويبلغ من العمر 32 عاما.

وبحسب ما نقلته “رويترز”، قال رئيس المباحث، أندرو ميكس، من شرطة مانشستر الكبرى في بيان "تحقيقاتنا جارية، لكننا نعتقد بقوة في هذه المرحلة أن المتوفى هو عماد السويلمين، وكان يبلغ من العمر 32 عاما".

وكانت الشرطة قالت في وقت سابق من اليوم، إن العبوة الناسفة التي انفجرت في سيارة أجرة بمدينة ليفربول في شمال إنجلترا، أمس الأحد، كان يحملها أحد الركاب وإن الانفجار يُنظر إليه باعتباره حادثا إرهابيا.

ورفعت السلطات في بريطانيا اليوم الإثنين مستوى التأهب لهجمات إرهابية محتملة، وذلك بعد انفجار سيارة أمام مستشفى بمدينة ليفربول.