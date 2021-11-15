آية مدنى: عودة منتدى شباب العالم فرصة لإشراك الشباب فى مناقشة جائحة كورونا

أعربت النائبة آية مدني، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن سعادتها بعودة منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة بعد تأجيل نسخة المنتدى التى كان من المقرر انعقادها فى عام 2020، بسبب جائحة كورونا.

وقالت مدني، في بيان لها، إن عودة المنتدى خلال هذه الفترة الحرجة في حياة العالم أجمع، يعكس قدرة الدولة المصرية على مواجهة الصعاب والتحديات، ويؤكد نجاح مصر وشعبها في التصدى لجائحة كورونا من خلال السعي الدؤوب والجهد المتواصل دون الإخلال بالإجراءات الوقائية والاحترازية.

واعتبرت عضو مجلس النواب أن النسخة الرابعة من المنتدى فرصة لشباب العالم أجمع للتناقش حول جائحة كورونا ودور المؤسسات الدولية في مواجهتها، وهو ما يؤكد حرص القيادة السياسية المصرية على إشراك الشباب في مناقشة الأزمات المصيرية التي تواجه العالم.

وأضافت أن الشباب دائما يحمل أفكار متعددة وجديدة وقد يتوصلوا في المنتدى من خلال مناقشاتهم لأفكار تساعد العالم على التخلص من أزمة كورونا، مؤكدة أن الأفكار التي سيتم طرحها بالمنتدى ستلاقي اهتماما دوليا كبيرا خاصة أن الأمم المتحدة اعتمدت المنتدى باعتباره منصة دولية.