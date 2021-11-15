مصر تعثر على «مواد خطرة بكميات رهيبة» في الجمارك.. بعضها يعود للسبعينيات

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، إجراءات المنظومة الجمركية الجديدة وكذلك المنظومة الضريبية والتسهيلات التي يتم تقديمها حاليا في قطاع الصناعة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الإثنين برئاسة النائب معتز محمود، رئيس اللجنة، لمناقشة خطة وزارة المالية لتحفيز الصناعة.

وقال الوزير: بدأنا في إعادة النظر في المنظومة الجمركية، منذ ثلاث سنوات ونصف، موضحا ان القانون الحالي صادر منذ ٦٣ عام ويتحدث عن أوضاع لم تعد موجودة حاليا، كما ان المصلحة فقدت مع الوقت العديد من كوادرها وخلال هذه الفترة، شهدت الموانئ توسعات كبيرة وكذلك ازداد حجم التجارة المصرية، ومازال النظام القائم على التقدير الشخصى لمأمور الجمرك.

وتابع وزير المالية: وجدنا الإفراج الجمركي منقسم على عدة مراحل، تستغرق مدة تصل الى ٢٨ يوم، قبل الإفراج، كما حصرنا عدد الجهات التي تندرج تحت مسمى الجمارك، تصل الى ٥٣ جهة.

وأشار إلى أهمية ربط كل الموانئ بمنظومة واحدة، بحيث يتم انهاء إجراءات الافراج من أي مكان، وذلك عبر نافذة واحدة نرى منها كل الموانئ.

وقال معيط للنواب: "لا أبالغ في أننا وجدنا حاجات وصلت مصر في السبعينيات والثمانينات ولسه موجودة في الجمارك حتى الآن ومسجلة في الدفاتر، والموظف اللى سجلها طلع معاش".

واختتم: "حادث ميناء بيروت، جعلنا نفرز المخازن بالجمارك ووجدنا حاجات خطرة وراكدة بكميات رهيبة".