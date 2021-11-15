الإثنين 15 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

الحبيب الجفري: 3 علامات يستدل الصحابة بها على غضب الرسول

الحبيب الجفرى
الحبيب الجفرى

قال الداعية الإسلامي الحبيب على الجفري، في مقطع فيديو مصور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن وجه النبي حين يبتسم كالقمر إذا لم يحده الغمام، فكان سيدنا أبو هريرة يقول إذا نظرت إلى وجه رسول الله ترى كأن الشمس تجرى في وجهه.

وتابع الجفري: يقول أحد الصحابة الآخرين: كنت عند رسول الله في ليلة كان القمر فيها مكتمل فظللت أنظر إلى القمر وإلى وجه رسول الله فلوجه رسول الله أبهى وأسمى من القمر، كان رسول الله إذا فرح أو ابتسم استنار وجهه كالقمر.

وأضاف الجفري أن الصحابة كانوا يعرفون أن رسول الله غضبان من ثلاث علامات، الأولى يدر عرق بين حاجبيه أي يبرز عِرق بين حاجبيه، والعلامة الثانية: احمرار جنتيه الشريفتين، والعلامة الأخيرة كان إذا غضب قام وهو يجر رداءه، فكان رسول الله حتى في غضبه جميل، فقد جاء في الشمائل "كان لا يغضب لنفسه قط، ولا ينتصر لها بل يعفو ويغفر"، وفى رواية أخرى " كان رسول الله لا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها فإذا ضُيع حق الله لم يقم أحد لغضبه".

 

الحبيب علي الجفري القمر أبو هريرة الشمس الصحابة ثلاثة علامات طريقة التواصل مع دار الإفتاء

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وائل لطفي

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