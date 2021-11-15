سفير مصر فى الدوحة يقدم أوراق اعتماده إلى أمير قطر (صور)

قدم السفير عمرو الشربينى، سفير مصر فى الدوحة، أوراق اعتماده اليوم، إلى تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر.

ونقل سفير مصر، خلال اللقاء، تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى أمير قطر، موضحًا ما تمثله المرحلة الراهنة من مرحلة جديدة في علاقات البلدين، وما تعبر عنه من رغبة مشتركة للمضي قدمًا بتلك العلاقات نحو مزيد من التعاون المشترك على أساس المصالح المتبادلة.

مراسم تقديم سفير مصر أوراق اعتماده لأمير قطر

من جانبه، طلب تميم بن حمد، أمير دولة قطر، نقل تحياته إلى الرئيس السيسي، مثمنًا التطور الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأشار تميم، إلى اهتمام قطر بتفعيل التعاون مع مصر فى كافة المجالات والارتقاء بالعلاقات بين البلدين، متمنيًا للسفير المصري النجاح فى أداء مهامه.