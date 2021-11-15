عمرو عابد لـ«الدستور»: انتظر ردود أفعال «الحفرة» في مهرجان القاهرة السينمائي

قال الفنان عمرو عابد، إنه ينتظر بشغف عرض أول فيلم من إخراجه، والذي يحمل اسم "الحفرة"، وذلك خلال المسابقة الدولية للأفلام القصيرة ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ43.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه ينتظر ردود الأفعال حول أول فيلم من إخراجه، وإنتاج كريم قاسم، مشيرًا إلى أن الفيلم يعتمد على فكرة المواجهة، ويتمنى أن ينال إعجاب لجنة التحكيم والجمهور والنقاد المشاركين في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مؤكدًا أنه سوف يكرر التجربة مرة أخرى.

أحداث فيلم «الحفرة»

فيلم "الحفرة" هو فيلم روائي قصير مدته 15 دقيقة، تدور أحداثه في مكان نائي بضواحي القاهرة، حيث يشارك رجلان في لعبة تقمص الأدوار، وعندما تصل اللعبة لنقطة اللاعودة، تنكشف جوانبهما المظلمة.

ويشهد الفيلم القصير "الحفرة" للمخرج عمرو عابد، والمنتج كريم قاسم، عرضه العالمي الأول خلال منافسته في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بمسابقة الأفلام القصيرة، وذلك في الفترة ما بين 26 نوفمبر الجاري وحتى 5 ديسمبر المقبل.

ويعتبر الفيلم هو أولى التجارب الإخراجية للنجم عمرو عابد، ويقوم ببطولته الممثلان؛ صدقي صخر، وأحمد بنهاوي، وهو من إنتاج النجم كريم قاسم.

وتعاون النجمان عمرو عابد، وكريم قاسم، للمرة الأولى عام 2006 من خلال بطولة فيلم "أوقات فراغ،" وشهد مشوارهما التمثيلي العديد من البطولات المشتركة مثل أفلام: "الماجيك" و"إي.يو.سي"، و"ليل - خارجي"، ليخوضا تجربتهما الجديدة كصانعي أفلام من خلال فيلم "الحفرة".

وتُقام الدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في الفترة من 26 نوفمبر الجاري إلى 5 ديسمبر المقبل، مع اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية وفقًا لإرشادات الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، من أجل ضمان سلامة صُنَّاع الأفلام المشاركين والجمهور وفريق المهرجان.

ويُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظامًا، كما ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس (FIAPF).