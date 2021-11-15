تدشين أول خط جوي دولي بين القاهرة وجيبوتي الشهر المقبل

كشفت مصادر مطلعة بسلطة الطيران المدني، عن بدء تدشين خط جوي دولي جديد بين مطار القاهرة الدولي ودولة جيبوتي عبر احدى شركات الطيران الخاصة المصرية العاملة بمنظومة الطيران المدني المصري، بداية من الشهر المقبل عقب وموافقة الجهات المختصة بوزارة الطيران المدني وسلطة الطيران، وذلك في إطار حرص وزارة الطيران المدني على زيادة فتح نقاط جوية جديدة بالقارة السمراء، في ظل التقارب المصري الأفريقي خلال الآونة الأخيرة.

وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ" الدستور"، أن إحدى شركات الطيران الخاصة المصرية ، قد تلقت إخطارًا إلى الجهات المختصة بسلطة الطيران المدني المصري والجيبوتي، للسماح لها ببدء تسيير رحلات جوية بين القاهرة وجيبوتي خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حيث تم الموافقة من الجاني لتلك الشركة لتسيير رحلاتها الدولية، في ظل حرص وزارة الطيران المدني على توسيع نقاطها والشبكة الجوية لها بالقارة السمراء، في ظل الصراع الشرس في سوق النقل الجوي بالقارة الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط لجذب أكبر عدد ممكن من الوفود السياحية والركابية مختلفة الجنسية الى دول تلك المناطق.

وأشارت المصادر، إلى أنه سيتم تسيير أولى الرحلات الجوية الدولية بين القاهرة وجيبوتي مع بداية الشهر المقبل ، خاصة مع قرب بداية العام الجديد والذي من المتوقع ان يشهد كثافة ركابية وجوية هائلة من والى مختلف دول القارة الإفريقية والأوروبية والشرق الاوسط، وتزامنا مع بدء جميع دول العالم في تطعيم المواطنين مما يتيح حرية التنقل والسفر بسهولة ويسر، رغم الظروف الصحية الراهنة التي يشهدها العالم جراء استمرار انتشار وتفشي الوباء القاتل بمختلف انحاء العالم.

وتشهد المطارات المصرية خلال الآونة الأخيرة زيادة ملحوظة في معدلات التشغيل رغم الظروف الصحية الراهنة التي تجتاح العالم، خاصة مع بدء العديد من دول العالم في عمليات التطعيم بلقاحات كورونا، ما يسهل عمليات التنقل والسفر بين الدول خلال الفترة المقبلة، خاصة مع حلول الفصل الصيفي.

وتلتزم المطارات، سواء الرئيسية أو السياحية أو الإقليمية، بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.