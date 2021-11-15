الداخلية تكشف ملابسات سرقة مليون جنيه من شركة بالقليوبية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة طوخ بمديرية أمن القليوبية بسرقة مبلغ مالي "مليون جنيه" من داخل شركة لتجارة الأدوية البيطرية والمبيدات الزراعية كائنة بدائرة المركز.

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية، أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم)، عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه.

واعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما قرر بعلمه بمداخل ومخارج الشركة واحتفاظ مالك الشركة بمبالغ مالية بداخلها لكون "عمه" موظف بذات الشركة وتردده عليه بصفة مستمرة ، كما أرشد عن المبلغ المستولى عليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.