الإثنين 15 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الداخلية تكشف ملابسات سرقة مليون جنيه من شركة بالقليوبية

حبس
حبس

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة طوخ بمديرية أمن القليوبية بسرقة مبلغ مالي "مليون جنيه" من داخل شركة لتجارة الأدوية البيطرية والمبيدات الزراعية كائنة بدائرة المركز.

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية، أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم)، عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه.

واعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما قرر بعلمه بمداخل ومخارج الشركة واحتفاظ مالك الشركة بمبالغ مالية بداخلها لكون "عمه" موظف بذات الشركة وتردده عليه بصفة مستمرة ، كما أرشد عن المبلغ المستولى عليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية القليوبية مركز شرطة طوخ مديرية أمن القليوبية شركة لتجارة الأدوية البيطرية

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