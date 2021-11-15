الإثنين 15 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

قطاع السياحة اليوناني يشهد انتعاشًا بعد ركود طويل بسبب كورونا

كورونا في اليونان
كورونا في اليونان

قال وزير السياحة اليوناني، فاسيليس كيكيلياس، إن قطاع السياحة في بلاده شهد انتعاشا في 2021 بعد أن أظهر أداء قويا في الفترة من يناير إلى أغسطس الماضيين.

وأضاف كيكيلياس - بحسب صحيفة (كاثمريني) اليونانية - أن قطاع السياحة الذي يمثل أهمية حيوية لليونان حقق إيرادات من يناير وحتى أغسطس من العام الجاري وصلت إلى نصف مستويات عام 2019 ، بما يتماشى مع توقعات الحكومة في وقت سابق من العام.

وتابع: "من يناير إلى أغسطس، ارتفع عدد الوافدين بنسبة 79.2٪ وارتفعت الإيرادات مقابل ذلك بنسبة 135.7٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020 ، وهو ما يمثل 50٪ من عائدات عام 2019 ككل، نسير على الطريق الصحيح لتحقيق عائدات تزيد على 10 مليارات يورو".

وفي الوقت الذي أدى فيه فيروس كوفيد-19 إلى توقف حركة السفر العالمية، عانت السياحة اليونانية، التي تمثل حوالي خمس اقتصاد الدولة، من أسوأ عام لها على الإطلاق في 2020؛ إذ دخل إليها 7 ملايين زائر فقط، بعائدات بلغت 4 مليارات يورو.

لكن مع فتح اليونان أبوابها أمام المسافرين الأجانب في مايو الماضي، قال مسؤولون حكوميون وصناعيون إنهم يأملون في تحقيق نسبة تتراوح بين 40 إلى 50٪ من إيرادات عام 2019 التي شهدت 33 مليون زائر جلبوا عائدات قياسية بلغت 18 مليار يورو.

وبعد أن رفعت اليونان معظم القيود المتعلقة بالوباء قبل موسمها السياحي الصيفي الرئيس، تدفق عدد متزايد من الزوار الأجانب على البلاد هذا الصيف.

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