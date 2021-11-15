في خطوات بسيطة.. أفضل خمس طرق لزيادة الإنتاج في العمل

جميع العاملين في مناحي الحياة المختلفة، يسعون دائمًا إلى زيادة إنتاجهم، لما ينعكس بالطبع على حياتهم ومستواهم الاجتماعي والدخل المادي الخاص بهم، فالتوزيع الكثير أو الإنتاج بشكل عام، يؤدي بالضرورة إلى أموال أكثر، وفرص أكبر في الحياة، لكن قد لا يعرف البعض كيفية تطبيق ذلك، ومن ثم يحافظ على دخله وعاداته من غير وجود رغبة في التحرك خطوة للأمام.

في السطور التالية نقدم لهؤلاء خمس عوامل تساعدهم في زيادة الإنتاج بحسب ما ورد في موقع "Success".

التخطيط لمرحلة التخطيط:

البداية من هنا لا تقعد أن مجرد الشروع في التخطيط لزيادة الإنتاج إنها البداية، هناك مرحلة أخرى تسبقها وهي مرحلة التخطيط للتخطيط، نعم، فمن الضروري أن تخطط للوقت الذي تبدأ فيه وضع الخطة، حيث يجب أن تكون صافي الذهن، حتى تتمكن من وضع الخطة بصورة أفضل.

اختار الوقت المناسب للتنفيذ:

لا يعني القيام بوضع الخطة أنك جاهز الآن إلى الشروع في تنفيذها، يجب أن تتأنى وتختار الوقت المناسب، فبالطبع أنت لا تريد تحقيق خسائر، ومن ثم يمكن اعتبار اختيار الوقت المناسب من أول العوامل التي يجب أن تتوافر في رجل الأعمال الناجح.

ادرس السوق جيدًا:

لابد من معرفة الطرق الأخرى التي يفكر بها المنافسين، وطرق التسويق الخاصة بهم، حتى تقوم بتقديم خدمة أعلى وبأسعار معقولة، ودعاية جيدة، فإذا تمكنت من تحقيق ذلك، تكون قد تخطيت مرحلة زيادة الإنتاج إلى التسويق والربح.

الاستعانة بمصادر خارجية:

من المهم أن تتطلب المساعدة من الآخرين إذا رأيت أنك في حاجة إلى ذلك ولا تجعل الخجل أو الخوف من الرفض يجعلك تعدل عن هذه الخطوة التي من الممكن أن تحقق الكثير من الأموال نتيجة زيادة الإنتاج الناتج عن طلب التعاون مع الآخرين.

تقسيم المهام:

قم بتقسيم المهام على جميع العاملين لديك، بحيث تحصل من كل فرد على حدى على أفضل ما لديه، ومن ثم يتضاعف الإنتاج الخاص بشركتك.