«الصحة» تكشف حقيقة وقوع إصابات فى حريق مستشفى شبين الكوم التعليمى

أكدت وزارة الصحة والسكان، عدم وقوع أي إصابات إثر الحريق المحدود الذي نشب اليوم الإثنين، بمستشفى شبين الكوم التعليمي في محافظة المنوفية.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، في بيان، إلى أن الحريق نشب في غرفة مغلقة بالطابق الرابع بالمستشفى، بعيدًا عن غرف المرضى، وتمت السيطرة عليه من قبل رجال الحماية المدنية خلال دقائق معدودة.

ولفت "عبدالغفار" إلى أن الحريق لم يؤثر على سير العمل بالمستشفى، واستمرار تلقي المرضى للخدمات الطبية اللازمة لهم.