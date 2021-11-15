الإثنين 15 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

ضمن المسابقة الرسمية لـ«القاهرة السينمائي»..

«رقيق» في الشرق الأوسط للمرة الأولى

فيلم رقيق
فيلم رقيق

اختارت إدارة الدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الفيلم الفرنسي الجديد "رقيق"، للمشاركة في المسابقة الدولية للمهرجان المقرر إقامته في الفترة من 26 نوفمبر الجاري، وحتى 5 ديسمبر المقبل.

تفاصيل فيلم "رقيق"

وتدور أحداث الفيلم الفرنسي الجديد حول تميز "جوني" - البالغ من العمر عشر سنوات - عن عائلته وحيّه القاسي في شرق فرنسا، حيث يتميز بالذكاء والفضول تجاه الأشياء التي تتجاوز عمره، ويلاحظ تقلبات الحياة العاطفية المضطربة لأمه العازبة الشابة، وتتغير الأمور عندما يتولى مدرس جديد صف "جوني" بالدراسة، ويريد أن يفتح له عالمًا جديدًا. 

ويشهد فيلم "رقيق"، عرضه الأول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ضمن فعاليات الدورة الـ43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وهو فيلم روائي طويل من إنتاج فرنسا، وإخراج "صامويل ثيس"، وتبلغ مدته 93 دقيقة.

وينافس الفيلم الجديد في المسابقة الرسمية للمهرجان، أمام 12 فيلمًا آخر لتصبح حصيلة المسابقة الرسمية 13 فيلمًا، أغلبهم عرض عالمي أول أو عرض أول في الشرق الأوسط، ومن أبرزهم فيلم «أبو صدام» بطولة الفنان محمد ممدوح، ومن إخراج نادين خان.

وتمنح لجنة التحكيم الجوائز التالية لأفلام المسابقة الدولية:

  • الهرم الذهبي لأحسن فيلم ويمنح للمنتج (لا تمنح الجائزة مناصفة).
  • الهرم الفضي – جائزة لجنة التحكيم الخاصة لأحسن مخرج.
  • الهرم البرونزي لأفضل عمل أول أو ثان وتمنح للمخرج.
  • جائزة نجيب محفوظ لأحسن سيناريو.
  • جائزة أحسن ممثل.
  • جائزة أحسن ممثلة.
  • جائزة هنري بركات، لأحسن إسهام فني.
مهرجان القاهرة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الفيلم الفرنسي الجديد “رقيق” رقيق الفيلم تفاصيل فيلم رقيق

رئيس التحرير

وائل لطفي

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