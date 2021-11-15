«رقيق» في الشرق الأوسط للمرة الأولى

ضمن المسابقة الرسمية لـ«القاهرة السينمائي»..

اختارت إدارة الدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الفيلم الفرنسي الجديد "رقيق"، للمشاركة في المسابقة الدولية للمهرجان المقرر إقامته في الفترة من 26 نوفمبر الجاري، وحتى 5 ديسمبر المقبل.

تفاصيل فيلم "رقيق"

وتدور أحداث الفيلم الفرنسي الجديد حول تميز "جوني" - البالغ من العمر عشر سنوات - عن عائلته وحيّه القاسي في شرق فرنسا، حيث يتميز بالذكاء والفضول تجاه الأشياء التي تتجاوز عمره، ويلاحظ تقلبات الحياة العاطفية المضطربة لأمه العازبة الشابة، وتتغير الأمور عندما يتولى مدرس جديد صف "جوني" بالدراسة، ويريد أن يفتح له عالمًا جديدًا.

ويشهد فيلم "رقيق"، عرضه الأول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ضمن فعاليات الدورة الـ43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وهو فيلم روائي طويل من إنتاج فرنسا، وإخراج "صامويل ثيس"، وتبلغ مدته 93 دقيقة.

وينافس الفيلم الجديد في المسابقة الرسمية للمهرجان، أمام 12 فيلمًا آخر لتصبح حصيلة المسابقة الرسمية 13 فيلمًا، أغلبهم عرض عالمي أول أو عرض أول في الشرق الأوسط، ومن أبرزهم فيلم «أبو صدام» بطولة الفنان محمد ممدوح، ومن إخراج نادين خان.

وتمنح لجنة التحكيم الجوائز التالية لأفلام المسابقة الدولية: