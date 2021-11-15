الإثنين 15 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مدينة صينية تبدأ اختبار الحمض النووى لكورونا لجميع سكانها

معمل تحليل كورونا
معمل تحليل كورونا

بدأت مدينة داليان الساحلية في مقاطعة لياونينغ بشمال شرقي الصين جولة جديدة من اختبارات الحمض النووي لجميع سكان المدنية للحد من انتشار كوفيد-19.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “شينخوا” الصينية، قال تشاو ليان، نائب مدير لجنة الصحة في المدينة، إن الحكومة المركزية والحكومة في المقاطعة حشدتا مرافق الاختبار وطواقم من العاملين الطبيين في المدينة، لتصل القدرة على اختبار الحمض النووي الى 468 ألفا يوميا.

ويبلغ عدد السكان الدائمين في المدينة 7.45 مليون نسمة.

وبدأت أحدث موجة لظهور إصابات محلية العدوى في مدينة داليان يوم 4 نوفمبر الجاري، حيث تم اكتشاف الحالة الأولى لدى عامل للتخزين البارد. وحتى يوم الأحد، تم تسجيل ما اجماليه 260 حالة اصابة محلية العدوى في المدينة، ومعظمها في مدينة تشوانغخه على مستوى المحافظة.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان و الأفراد، و يتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد- 19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس و قلة توافر اللقاحات المضادة له.

نووي الحمض النووي مدينة تبدأ اختبار كوفيد كوفيد-19 لكوفيد-19 حمض النووي فيد-19

رئيس التحرير

وائل لطفي

الورقة الثانية تم إحراقها!

الأكثر قراءة

انفجار عنيف يهز العاصمة الإسرائيلية تل أبيب (فيديو)

أمين «البحوث الإسلامية» يلتقى بالأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة

البابا تواضروس: لو حرقوا الكنائس هنصلي مع إخواتنا في المساجد

توجيهات السيسى بشأن المتحف الكبير تتصدر عناوين الصحف

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 15-11-2021

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 15-11-2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

«باربي» عجوز في الـ62 من العمر.. بهجة المزيد من الأحلام

مؤمن المحمدي

هو وهي وسعاد حسني

لواء. محسن الفحام

العراق فى قلب مصر

د.أحمد الخميسى

الإرادة الفردية والقضايا العامة

ماجد حبته

دردشة صينية أمريكية عادية

عبدالوهاب داود

كيف تلاعبت «السوشيال ميديا» بمنظمات ووسائل الإعلام الدولى؟

ماجد حبته

مصير الكوكب فى عهدة مصر

د هند جاد

قاموس «هى».. الاختيارات والمشاعر

صور

مبنى رئاسة الوزراء ومجلس النواب في العاصمة الإدارية

جنازة الفنان أحمد خليل

السيرك القومي

محطة تل أبيب

المزيد

المعارضة الإسرائيلية تقدم مشروع قانون للاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن

إسرائيل تحذر مواطنيها من السفر إلى تركيا وتنصح الموجودين بالمغادرة

حريق ضخم في إسرائيل.. وسماع دوي انفجار (صور)