مدينة صينية تبدأ اختبار الحمض النووى لكورونا لجميع سكانها

بدأت مدينة داليان الساحلية في مقاطعة لياونينغ بشمال شرقي الصين جولة جديدة من اختبارات الحمض النووي لجميع سكان المدنية للحد من انتشار كوفيد-19.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “شينخوا” الصينية، قال تشاو ليان، نائب مدير لجنة الصحة في المدينة، إن الحكومة المركزية والحكومة في المقاطعة حشدتا مرافق الاختبار وطواقم من العاملين الطبيين في المدينة، لتصل القدرة على اختبار الحمض النووي الى 468 ألفا يوميا.

ويبلغ عدد السكان الدائمين في المدينة 7.45 مليون نسمة.

وبدأت أحدث موجة لظهور إصابات محلية العدوى في مدينة داليان يوم 4 نوفمبر الجاري، حيث تم اكتشاف الحالة الأولى لدى عامل للتخزين البارد. وحتى يوم الأحد، تم تسجيل ما اجماليه 260 حالة اصابة محلية العدوى في المدينة، ومعظمها في مدينة تشوانغخه على مستوى المحافظة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان و الأفراد، و يتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد- 19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس و قلة توافر اللقاحات المضادة له.