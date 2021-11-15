إسرائيل تحذر مواطنيها من السفر إلى تركيا وتنصح الموجودين بالمغادرة

أصدر مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، الليلة، تحذيرًا من السفر إلى تركيا في ضوء "مستوى التهديد المرتفع هناك" والقلق من "نشاط إرهابي" في جميع مناطق الجذب السياحي في تركيا.



ونسبت القناة السابعة الإسرائيلية إلى مجلس الأمن القومي الإسرائيلي قوله في بيان "توصية قيادة مكافحة الإرهاب هي تجنب الزيارات إلى تركيا والمغادرة في أسرع وقت ممكن.. ويُطلب من السياح الإسرائيليين المقيمين حاليًا في تركيا الامتناع عن زيارة المواقع السياحية المزدحمة، والامتثال لتعليمات مسؤولي الأمن المحليين، والمُغادرة في أقرب وقت ممكن".



وتشهد العلاقات بين تركيا وإسرائيل، المتوترة بالفعل، توترًا إضافيًا منذ إلقاء تركيا قبل يومين القبض على زوجين إسرائيليين واتهامهما بالتجسس بعد التقاطهما صورًا لمقر إقامة الرئيس التركي رجب طيب أرودغان.



وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، في وقت سابق اليوم الأحد، إن الزوجين الإسرائيليين اللذين تم اعتقالهما في تركيا بتهمة التجسس بريئان.