الأحد 14 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رفع 900 طن مخلفات وإزالة الحواجز الحديدية والخرسانية العشوائية بالمنيا

رفع 900 طن مخلفات
رفع 900 طن مخلفات بالمنيا

رفعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا اليوم، 900 طن مخلفات وقمامة من المقلب الوسيط، وكذلك رفع التراكمات بحي غرب المدينة.

كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا اليوم الحواجز الحديدية المقامة بشوارع حي شمال المدينة، كما نظم قسم البيئة بحي غرب المدينة حملة نظافة لرفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والأتربة من شوارع الحي، وقام برفع 20 طن مخلفات ونقلها للظهير الصحراوي

قال محمود حسين رئيس حي شمال مدينة المنيا، أن الحي شن حملة لإزالة الحواجز الحديدية والخرسانية بشوارع وميادين الحي والتي أقيمت بصورة عشوائية، وتسببت في إعاقة حركة سير المواطنين والحركة المرورية وتم اتخاذ الإجراءات الرادعة لتحقيق الانضباط وتحقيق السيولة المرورية بالشارع

كما واصل قسم البيئة بحي غرب المدينة أعمال وحملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والأتربة ورفع 20 طنا من القمامة والمخلفات المتواجدة بكوبري المشاة وموقف مصر أسوان وميدان شلبي وسكة تله وموقف شاهين، وذلك للحفاظ على المظهر الجمالي والمعيشة في بيئة صحية نظيفة خالية من الأمراض والأوبئة خاصة فيروس كورونا المستجد.

مخلفات وإزالة الحواجز الحديدية
مخلفات وإزالة الحواجز الحديدية
مخلفات وإزالة الحواجز الحديدية
مخلفات وإزالة الحواجز الحديدية
مخلفات وإزالة الحواجز الحديدية
مخلفات وإزالة الحواجز الحديدية
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مخلفات وإزالة الحواجز الحديدية
مخلفات وإزالة الحواجز الحديدية
مخلفات وإزالة الحواجز الحديدية
مخلفات وإزالة الحواجز الحديدية
مخلفات وإزالة الحواجز الحديدية
مخلفات وإزالة الحواجز الحديدية
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المنيا إزالة الحواجز الحديدية والخرسانية الدكتور محمد حلمي رفع 900 طن مخلفات الدكتور رجب قياتي

رئيس التحرير

وائل لطفي

الورقة الثانية تم إحراقها!

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