بـ15 مشروع.. 6.24 مليار دولار حجم أعمال البنك الدولي في مصر

كشف البنك الدولي عن حجم أعماله في مصر حيث يبلغ 6.24 مليار دولار بعدد 15 مشروعًا.

وأعدت مجموعة البنك الدولي دراسة تشخيصية منهجية جديدة بشأن مصر لتوجيه إطار الشراكة الاستراتيجية لمصر للسنوات 2022-2026، وسيتمثل محورا التركيز الأساسيين لهذه الدراسة في إتاحة فرص العمل وتحقيق الشمول الاجتماعي والاقتصادي.

وسيعالج الإطار الجديد الأولويات التى تم تحديدها فى هذه الدراسة وفى الدراسة التشخيصية المنهجية للقطاع الخاص، بالإضافة إلى تقديم أدوات تحليل ذات صلة، واستخدام المعارف العالمية والموارد المالية والشراكات القوية وقدرة البنك على تنظيم الاجتماعات وحشد الأطراف المعنية لمساعدة الشعب المصري على جني ثمار صبره.