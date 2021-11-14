الأحد 14 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

بـ15 مشروع.. 6.24 مليار دولار حجم أعمال البنك الدولي في مصر

البنك الدولي
البنك الدولي

كشف البنك الدولي عن حجم أعماله في مصر حيث يبلغ 6.24 مليار دولار بعدد 15 مشروعًا.

وأعدت مجموعة البنك الدولي دراسة تشخيصية منهجية جديدة بشأن مصر لتوجيه إطار الشراكة الاستراتيجية لمصر للسنوات 2022-2026، وسيتمثل محورا التركيز الأساسيين لهذه الدراسة في إتاحة فرص العمل وتحقيق الشمول الاجتماعي والاقتصادي.

وسيعالج الإطار الجديد الأولويات التى تم تحديدها فى هذه الدراسة وفى الدراسة التشخيصية المنهجية للقطاع الخاص، بالإضافة إلى تقديم أدوات تحليل ذات صلة، واستخدام المعارف العالمية والموارد المالية والشراكات القوية وقدرة البنك على تنظيم الاجتماعات وحشد الأطراف المعنية لمساعدة الشعب المصري على جني ثمار صبره.

جديدة دراسة المالية تنظيم اجتماع مصري اقتصاد معا مشروع

رئيس التحرير

وائل لطفي

الورقة الثانية تم إحراقها!

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