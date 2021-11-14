8 مميزات لخدمة تحويل رواتب الموظفين من البنك الأهلي المصري

يوفر البنك الأهلي المصري خدمة تحويل الشركات لمرتبات موظفيها من خلال البنك مما يمنحهم مميزات الاستفادة من من باقة الخدمات والمنتجات البنكية المختلفة التى يقدمها البنك كـ"القروض الشخصية - قروض السيارات - بطاقات الائتمان الودائع و الشهادات".

ويوفر البنك الأهلي المصري أحدث النظم الإلكترونية المتكاملة المؤمنة لدفع مرتبات موظفي الشركات من خلال نظامين لتحويل المرتبات مصممين خصيصًا لتتناسب مع كافة احتياجات العملاء.

نظام الأهلي للمرتبات على البطاقات

يتم من خلاله إصدار بطاقة خاصة لكل موظف لصرف المرتبات بحيث يتم تحويل مرتباتهم عليها مباشرة.

نظام الأهلي للمرتبات على الحسابات الجارية :

يتم من خلاله فتح حسابات جارية طرف فروع البنك مع إصدار بطاقات خصم للعاملين بالشركات والهيئات التي يتم التعاقد معها لتحويل مرتبات موظفيها.

مميزات برامج تحويل المرتبات:

1- الدفع الفوري لمرتبات جميع العاملين إلكترونيًا.

2- الحد من التزاحم داخل الشركة أو جهة العمل أثناء فترات صرف المرتبات.

3- الحد من مخاطر الانتقال بكميات كبيرة من النقود.

4- خدمة الرسائل النصية لمعاملات بطاقة المرتبات.

5- الاستفادة من الخدمات المصرفية الإلكترونية.

6- مركز خدمة عملاء متاح على مدار الـ24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

7- شبكة واسعة من ماكينات الصراف الآلي وفروع البنك.

8- باقة متكاملة من المنتجات التى تُغطي الاحتياجات المالية للشركة والعاملين بها.

جدير بالذكر أن العوائد على الأوراق المالية الحكومية بالعملة المحلية ظلت مستقرة نسبيًا بعد انخفاض طفيف فى ديسمبر 2020، لتسجل سعر عائد مرجحًا بعد خصم الضرائب بلغ 10.6% خلال ديسمبر 2020 ويناير 2021، وأول ثلاثة إصدارات في فبراير 2021.

يأتي ذلك مقارنة بـ10.9% فى المتوسط خلال أكتوبر 2020 وبـ11.6% فى المتوسط خلال ديسمبر 2019، يناير 2020 وفبراير 2020، أي قبل خفض البنك المركزي التراكمي لأسعار العائد الأساسية بـ400 نقطة أساس في مارس 2020 وفي سبتمبر 2020 وفي نوفمبر 2020.