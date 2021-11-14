الأحد 14 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تركيب أول ساقيتين بعد تطويرهما بميدان السواقي في الفيوم (فيديو)

تركيب أول ساقيتين
تركيب أول ساقيتين بعد تطويرهما بميدان السواقي بالفيوم

ركبت الجهات المختصة بمحافظة الفيوم، منذ قليل، أول ساقيتين بعد تطويرهما بميدان السواقي الشهير بالمحافظة.

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ونفى أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وجود أي نية لإلغاء سواقي الفيوم الشهيرة أو نقلها من ميدان الفيوم.

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وقال المحافظ غب تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إن إلغاء السواقي شائعة أطلقها أشخاص لهم انتماءات معينة، مضيفًا أنه تجري بالفعل عمليات لتطوير ميدان الفيوم وفق تصور لهيئة استشارية تضم ممثلين لكليات الهندسة في جامعات الفيوم وعين شمس وبنها ومديرية اسكان الفيوم.

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وأكد فتح الطريق الموازي لبحر يوسف فور الانتهاء من أعمال التطوير، لافتاً إلى أهمية أن يكون عرض الطريق بالشكل الملائم تبعاً للمقاييس الهندسية والفنية لتحقيق السيولة المرورية اللازمة.

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وأوضح محافظ الفيوم أن مشروع تطوير منطقة السواقي لن يحمل المحافظة أية تكلفة مالية، وسيكون العمل بها بنظام حق الانتفاع بما يحقق عائداً اقتصادياً للمحافظة، وتشمل أعمال التطوير إحلال وتجديد البنية التحتية للمنطقة بالكامل، فضلاً عن الخدمات الأخرى من بازارات لعرض الحرف اليدوية، ومطاعم وكافيتريات، بجانب المناطق المجانية المفتوحة للزوار، ونصباً تذكارياً ومسرحاً رومانياً مفتوحاً.

 

تركيب أول ساقيتين تطويرهما بميدان السواقي بالفيوم

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وائل لطفي

الورقة الثانية تم إحراقها!

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