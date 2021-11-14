الأحد 14 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الداخلية تكشف حقيقة خطف «عصابة الست» للأطفال بالمنوفية

عصابي
عصابي

كشفت وزارة الداخلية أنه بالنسبة لما تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعى "فيسبوك" متضمنًا الادعاء بإلقاء القبض على تشكيل عصابي متخّصص فى خطف الأطفال بمركز أشمون بالمنوفية والزعم بأن من ضمن التشكيل سيدة وسابقة خطفها لعدة أطفال بإحدى القرى بذات المركز والعثور بحوزتها على أجندة تحوى على بعض البيانات بدعوى تنفيذ مخطط لسرقة الأطفال وهروب بعض أفراد التشكيل.

بالفحص، تبين عدم صحة ما تم تداوله من إدعاءات فى هذا الشأن وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى ضبط إحدى السيدات بإحدى القرى بدائرة المركز لقيامها باستجداء المارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

التواصل الاجتماعي فيس بوك تشكيل عصابي خطف الاطفال الإجراءات القانونية القبض على تشكيل عصابي عدم صحة ما تم تداوله ضبط إحدى السيدات

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الورقة الثانية تم إحراقها!

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