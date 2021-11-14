استغرق 1400 ساعة.. تفاصيل تصميم فستان زفاف «باريس هيلتون» الأسطورى

أكثر من 1400 ساعة استغرقها تصميم فستان النجمة العالمية باريس هيلتون "المطرز" لحفل زفافها الخيالي على كارتر ريوم.

وقالت هيلتون لمجلة «فوج»: "لقد أمضينا شهورًا فى تصميم ثوبي بإتقان مع مصممي أوسكار دي لا رنتا المذهلين، فرناندو جارسيا ولورا كيم.. أردت شيئًا خاليا من الزمان، أنيقا ومبدعًا.. أنا سعيدة جدًا ".

ونشرت «هيلتون» تفاصيل حفل الزفاف في لوس أنجلوس على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلة إنها لا تصدق أنها أصبحت زوجة: "أخيرًا تمكنت من تقبيل أميري وبدأت السعادة التي طالما حلمت بها منذ أن كنت طفلة صغيرة".

وشاركت فستانها الأسطوري المكون من الدانتيل، وأكمام طويلة، وتنورة من التل مطرزة بخيوط مضغوطة من الزهور.

وشاركت أوسكار دي لا رنتا مقطع فيديو عن صناعة الفستان، الذي قالت إنه صُنع في مشغلها بمدينة نيويورك، وكتبت دار الأزياء: "إن تنورتها الكروية هي إنجاز تقني مع أكثر من 20 طبقة من التول واستغرق 1400 ساعة".

وأقيم حفل الزفاف فى عقار بيل إير السابق، وكان من بين الضيوف كيم كارداشيان ونيكول ريتشي، وغنت المغنية كيم بيتراس الأغنية الكلاسيكية «سوف أحبك دائمًا» عندما كانت هيلتون تسير في الممر.

وكان مكياج "هيلتون" في هذا اليوم مستوحى من مارلين مونرو كلاسيكي للغاية، وقال خبير التجميل الشهير ستيفن تابيمبا: "إنه مستوحى بشدة من إحساس مارلين مونرو.. لقد تركت نفسها بين يدي حقًا، وقالت افعل ماتريد".

وتزوجت هيلتون من «كارتر ريوم» وهو رجل أعمال صاحب أكثر من 125 شركة قابضة، وهو المؤسس المشارك لشركة ريوم مع شقيقه كورتني، وهو أيضا أحد مؤسسي شركة بينتريست وليفت وسبيسكس.

وكان والد ريوم الراحل بوب ريوم رئيسًا لمجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أمستيد إندستريز، وهي واحدة من أكبر الشركات الخاصة في الولايات المتحدة، والتي تقدر قيمتها حاليًا بـ4 مليارات دولار وفقًا لمجلة «فوربس».