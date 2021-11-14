كان صغيرًا وأخذ بعض المال من صاحبه دون علمه؟.. الإفتاء ترد

تلقت دار الإفتاء خلال بث مباشر على صفحته الرسمية على موقع الاجتماعي "فيسبوك" تساؤلًا يقول: "أحدهم كان صغيرًا وأخذ بعض المال من صاحبه دون علمه وكان المبلغ صغيرًا، فلما كبر أراد أن يرجع المال إلا أنه متعثر ماليًا، فماذا يفعل؟".

وأجابت دار الإفتاء: "إذا كان الذنب متعلقًا بحقوق العباد كهذه الحالة فإن التوبة منه تكون برد المظالم إلى أهلها مع الندم والإقلاع والعزم على عدم العودة إليه، فعليه رد المال لصاحبه بأي طريقة وبغير ضرر يقع عليه، فإن تعذر له ذلك كان دينًا في ذمته، وإن تيسر حاله بعد ذلك قضاه، وإلا فلينو قضاؤه، وإن استطاع أن يستسمح صاحبه دون وقوع ضرر عليه فليفعل، وإن لم يستطع فعليه بكثرة الاستغفار والدعاء لصاحب المال لحين قدرته على السداد.

واستدلت الدار بما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قال: «مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ، فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ اليَوْمَ، قَبْلَ أَنْ لا يَكُونَ دِينَارٌ وَلا دِرْهَمٌ، إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ» رواه البخاري.

وحددت دار الإفتاء طرق التواصل لطلب الفتاوى، ومن داخل مصر حيث يمكن الإتصال من التليفون الأرضي أو المحمول بالرقم المختصر “107”، وتعمل هذه الخدمة من الـ9 صباحًا حتى الـ9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة، كما يمكن الاتصال عن طريق التليفون التالي 0020225970400 من خارج مصر، وتعمل هذه الخدمة من الـ9 صباحًا حتى الـ9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة فاكس: 25926143، مع ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة.

كما تبث دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك» يوميًا من الأحد إلى الأربعاء، من خلال نخبة من أكفأ علماء الدار المتخصصين في الدراسات الشرعية، للرد على كل الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالمسلمين في أنحاء العالم، كما تقوم بمناقشة بعض القضايا المجتمعية وتقدم معالجة لها، إضافة إلى الفتاوى المتخصصة التي تصدرها، سواء المتعلقة بالرياضة أو الأقليات المسلمة أو المسنين.