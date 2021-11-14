كوريا الجنوبية تطلب من الكاميرون تأييد مرشحتها في انتخابات رئاسة العمل الدولية

طلب النائب الثاني لوزير خارجية كوريا الجنوبية "تشوي جونغ-مون" من الكاميرون تأييد المرشحة الكورية الجنوبية "كانغ كيونغ-هوا"، التي شغلت سابقا منصب وزيرة الخارجية، في انتخابات رئاسة منظمة العمل الدولية، مشيرا إلى أن كوريا الجنوبية ستستضيف الشهر المقبل مؤتمر الأمم المتحدة الوزاري لعمليات حفظ السلام والمنتدى الكوري الأفريقي.

جاء ذلك خلال زيارة المسئول الكوري إلى الكاميرون؛ لإجراء الدورة الرابعة للاجتماع التشاوري السياسي رفيع المستوى بين كوريا الجنوبية والكاميرون مع نظيره الكاميروني "فيليكس مبايو"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء يونهاب اليوم الأحد.

وأوضحت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أن الجانبين اتفقا خلال اللقاء على توقيع اتفاقية حول الإعفاء من التأشيرات لجوازات السفر الدبلوماسية والرسمية بين البلدين لتعزيز التبادلات الإنسانية، كما تبادلا الآراء حول سبل التعاون الثنائي بين البلدين في الشؤون السياسية والاقتصادية والساحة الدولية.

ويصادف هذا العام الذكرى السنوية الستين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين كوريا الجنوبية والكاميرون، وتخطط الكاميرون لفتح سفارة لها في كوريا الجنوبية في العام المقبل.

وعلي صعيد أخر.. أعلن مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، تسجيل 2419 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ويصل بذلك إجمالي حالات الإصابة بالوباء في البلاد إلى 395 ألفا و460 حالة.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن المركز القول إنه تم تسجيل 20 حالة وفاة إضافية بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة .3103

يشار إلى أن كوريا الجنوبية قامت منذ بدء حملة التطعيم ضد الفيروس في فبراير الماضي حتى اليوم الأحد بإعطاء الجرعة الأولى إلى نحو 41.96 مليون شخص وهو ما يمثل 81.7 % من تعداد سكان البلاد البالغ عددهم 52 مليون نسمة.

وحصل حوالي 1ر40 مليون شخص، حوالي 1ر78 % من السكان، على تطعيم كامل، من جرعتين، وفقا لمركز مكافحة الأمراض.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى و السعال و ضيق النفس، أما الآلام العضلية و ألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.