الأحد 14 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الأنبا توماس عدلي يرأس المناولة الاحتفاليّة بكنيسة أوسيم بالجيزة

الانبا توماس عدلي
الانبا توماس عدلي

ترأّس الأنبا توماس عدلي، مُطران الجيزة والفيّوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك. قدّاس المناولة الاحتفاليّة لأبناء وبنات رعيّة كنيسة  السّيّدة العذراء سُلطانة السّلام- أوسيم- الجيزة.

و كان في استقباله راعي الكنيسة الأب باخوم عويضة الفرنشيسكانيّ راعي الكنيسة، وأعضاء مجلس الكنيسة، كما شارك نيافته القدّاس الأب ميلاد موسى وكيل عام المُطرانيّة. 

وفي كلمته شكر الأنبا "عدلي" مجهود الأب باخوم وخدّام التعليم المسيحيّ إيهاب كمال، والخادمات  چيهان عبده، وفيبي هاني الّذين تعبوا مع النّشء لتوصيل وديعة الإيمان والتعاليم الكنسيّة

وعلى صعيد آخر كان الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركيّة،  قد التقى براهبات سيدة المحبة للراعي الصالح، وذلك بمقر الدير بشبرا.

جاء ذلك بمشاركة الأخت إيمان فاروق، الرئيسة الإقليمية لراهبات الراعي الصالح بمصر والسودان، وأعضاء الرهبنة، بدأ اللقاء بالتعارف، ثم ألقى نيافته كلمة حول سينودس الأساقفة 2023 "من أجل كنيسة سنيودسية الشركة،  المشاركة، والرسالة". 

دار الحديث حول الوثيقة التحضيرية لسينودس الأساقفة، وذلك من خلال معنى السينودس وأهدافه، واصفًا السينودسية بنار الروح القدس، التي تنير نفوسنا، كما أوضح نيافته أن ما يميز هذا السينودس هو أنه لم يعد قاصرًا على الآباء الأساقفة والمطارنة، بل أصبح يشمل جميع المعمدين.

وتطرق الحديث أيضًا حول الجواهر العشر للسينودس، وكذلك كيفية تفعيل هذا السينودس في الرهبنة، بالإضافة إلى بعض الأمور التي يجب الانتباه إليها أثناء تنفيذ المسيرة السينودسي.

أنبا توماس عدلي لجيزة والفي وم وبني سويف للأقباط الكاثوليك قد اس المناولة الاحتفالي ة المناولة الاحتفالي ة صاحب الن يافة الأنبا توماس عدلي

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وائل لطفي

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