اليوم.. الظهور الأول للملكة «إليزابيث» بعد وعكتها الصحية

من المفترض أن تظهر ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية البالغة من العمر 95 عامًا، اليوم الأحد، للمرة الأولى بعد دخولها المستشفى الشهر الماضي وفقًا لما نقلته وكالة رويترز.

ومن المقرر ان تحضر الملكة إليزابيث، قداس يوم الذكرى في نصب "سانوتاف" التذكاري بلندن، في أول مشاركة شخصية لها منذ أن نصحها الأطباء بالراحة، بعد أن قضت ليلة في المستشفى الشهر الماضي.

وكانت ملكة بريطانيا قد دخلت المستشفى لإجراء "فحوص مبدئية" لمرض لم يتم كشف النقاب عنه، مما دفعها للغياب عن مناسبات هامة، مثل مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، والاحتفال بذكرى قتلى الحرب في البلاد.

وكانت صحيفة "ذا صن" البريطانية، قد أكدت أن الملكة إليزابيث الثانية، ستحضر إحياء ذكرى يوم الأحد- التي تحيي فيها ذكرى ضحايا الحروب الأولى والثانية والصراعات التي وقعت فيما بعد- حيث تعود إلى مهامها الرسمية بعد أن أمرها الأطباء بأخذ قسط من الراحة.

وتابعت أن الملكة تخلت عن حضور فعاليات قمة المناخ كوب 26 في جلاسكو الأسكتلندية، أملًا في ادخار قوتها لقيادة تحية العائلة المالكة في صلاة الأحد في النصب التذكاري في لندن.

وأضافت أن الملكة تنظر إلى الحدث باعتباره أحد أهم الأحداث في تقويمها، وقال مساعدوها إن نيتها كانت حازمة على الحضور.

وأشارت إلى أن الملكة لم تحضر الصلاة 6 مرات فقط طيلة فترة حكمها، وأضافت أن الملكة مصرة على حضور الصلاة رغم نصيحة الأطباء لها بالتخلي عن الواجبات الرسمية التي تتطلب منها مجهودًا كبيرًا، إلا أنها ستغيب عن احتفال الذكرى في 13 نوفمبر- لكن مساعديها قالوا إن "نيتها الراسخة" هي حضور قداس إحياء الذكرى في اليوم التالي.

وقالت مصادر إنها تعتبر المناسبة مقدسة بل واحدة من "أقدس واجباتها"، وقالوا إن الأمر "يتطلب شيئًا خطيرًا جدًا حقًا" لتغيبها عن الأمر.

وسيكون هذا أول ظهور رسمي لها منذ أن صورت مقطع فيديو لقمة كوب 26 في جلاسكو، بعد أن كان من المقرر أن تحضر وتلقي خطابها شخصيًا، لكن نصحها الأطباء بعدم السفر إلى جلاسكو.

وأشارت الصحيفة إلى أنه مع ذلك، فقد شوهدت في وندسور، في وقت سابق من هذا الشهر، خلف مقود سيارتها، والتي عادة ما تستخدمه لتنزيه كلبها.