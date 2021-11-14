سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 14-11-2021

أظهرت بيانات شاشات تداول العملات الأجنبية، استقرار أسعار الصرف ومنها سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في البنوك، رغم الارتفاع الطفيف بمقدار قرش واحد، حيث بلغ السعر ١٥,٧٣ جنيهاً، خلال فترة التعاملات، نظراً للطلب المتزايد على الدولار، لشراء المنتجات والسلع الأساسية، وتلبية احتياجات السوق المصرفي ورجال الأعمال والمستثمرين من العملة، التى نوفرها البنوك.



سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم

في ذات السياق، شهدت البنوك إستمرار معدلات سحب طبيعية على العملات الأجنبية ومعدلات الأسعار، ومنها سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في البنوك العامة والاستثمارية، نتيجة توفير الكميات المطلوبة من الدولار، لاستقرار السوق المصرفي، خاصة مع نمو الاقتصاد بعد تحرير سعر الدولار الأمريكي.



سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

كذلك استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه عند مستوى 15.63 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع، حسب آخر سعر صرف خلال تعاملات اليوم.



سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري

كما شهد سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري ثباتًا عند مستوى 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع خلال التعاملات.

سعر الدولار في بنك مصر

وأيضاً سجلت شاشات التداول في البنوك، تسجيل سعر صرف الدولار الأمريكي في بنك مصر15.63 جنيه للشراء بينما سجل 15.73 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك القاهرة

كما أظهر تداول العملات الأجنبية استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة عند مستوى 15،75 جنيه للشراء بينما سجل 15،65 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

وكذلك كشفت التعاملات في بنك الإسكندرية استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه عند مستوى 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

وأيضاً بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB مقابل الجنيه المصري 15.65 جنيه للشراء بينما سجل 15.75 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك أبو ظبي

فى الوقت ذاته، استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك أبو ظبي الإسلامي عند مستوى 15.67 جنيه للشراء بينما سجل مبلغ 15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك عوده

في النهاية، شهد سعر الدولار في بنك عوده مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار عند مستوى 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع خلال التعاملات.