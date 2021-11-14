محاضرة الاقتصاد الأخضر بمكتبة الإسكندرية وورش فنية فى بيت السنارى.. اليوم

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال بيت السناري، ورشة عمل مجانية تحت عنوان "فن الموزاييك"، وذلك في الخامسة من مساء اليوم الأحد، بمقر بيت السنارى الأثري بحي السيدة زينب في القاهرة.

تركز الورشة على التعريف بفن الموازييك، الذي يعتمد على بناء العمل الفني بقطع صغيرة متجاورة من خامات طبيعية، مثل الزجاج والأجحار والرخام، لتكوين شكل زخرفي لموضوع أو قصة أو غير ذلك.

سيتعرف المتدرب على الأدوات المستخدمة، وكيفية اختيار التصميم وطباعته على الشاسيه، بالإضافة إلى كيفية تقطيع بلاطات الموزاييك، وتكسيرها إلى أشكال منتظمة وغير منتظمة، وكذلك العمل على تنفيذ الشكل النهائي، والإخراج الفني.

يدير الورشة الفنان عماد حمدي، وهو مدرب محترف، شارك في الكثير من المعارض، وقدم العديد من الورش التدريبية والتعليمية في مجال صناعة الموزاييك.

ــ ورشة الأزياء التراثية

كما تنظم مكتبة الاسكندرية بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، ورشة عمل مجانية تحت عنوان "الأزياء التراثية"، وذلك في تمام الحادية عشرة صباح اليوم أيضا، بمقر بيت السنارى الأثري بالسيدة زينب، التابع لمكتبة الإسكندرية.

تركز الورشة على تاريخ وشكل الأزياء في مصر، حيث سيتعرف المشاركون على الأزياء المصرية التراثية، وكيفية صناعتها، من خلال تعلم أسس وخطوات تصميم هذه الأزياء، وكذلك أساليب الخياطة، وتقنيات الرسم والأبعاد الصحيحة.

تدير الورشة الدكتورة سنية خميس صبحي رضوان؛ وهي أستاذة بكلية الاقتصاد المنزلي، جامعة حلوان، كما انها متخصصة في صناعة الأزياء التقليدية ومكملاتها والتصميم والتطريز.

ــ محاضرة الاقتصاد الأخضر: المفهوم والممارسات

في سياق متصل، تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مركز الدراسات والبرامج الخاصة بقطاع البحث الأكاديمي بالتعاون مع الشريك العربي الإقليمي لأكاديمية العالم للعلوم للدول النامية الذي يستضيفه المركز منذ عام 2005، محاضرة افتراضية بعنوان "الاقتصاد الأخضر: المفهوم والممارسات"، وذلك في الواحدة من بعد ظهر غد الإثنين.

تهدف المحاضرة إلى مناقشة الاقتصاد الأخضر ودوره في دعم منظومة التنمية المستدامة مع التركيز على أهمية الاقتصاد الأخضر للبلدان النامية.

ستتناول المحاضرة بالشرح والتفصيل مفهوم الاقتصاد الأخضر، واللاعبين الرئيسين في صنع الاقتصاد الأخضر ودور الاقتصاد الأخضر في الاستدامة البيئية وأهميته للبلدان النامية ودور الأكاديميين في دعم الاقتصاد الأخضر، مع التركيز بشكل خاص على دور العلماء الشباب في هذا الصدد. كما سيتم عرض تطبيقات ونماذج عن أفضل الممارسات في تطبيق مفهوم الاقتصاد الأخضر.يلقى المحاضرة الأستاذ الدكتور محمد عبد ربه؛ أستاذ الاقتصاد البيئي ورئيس مركز الإسكندرية للتأقلم مع التغيرات المناخية بجامعة الإسكندرية، والدكتور حسين أباظة؛ مستشار وزيرة البيئة المصرية، وخبير الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.