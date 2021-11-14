الأحد 14 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«تموين مطروح»: توفير 1360 طن سكر و480 طن زيت كرصيد احتياطى

حسن كمال
حسن كمال

أكد حسن كمال الشيباني، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمطروح، أنه تم حاليًا مراجعة  المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية، والذي سيتم رفعه إلى 6 أشهر بحد أقصى للسلع خلال الموسم الشتوي، حيث يتم توفير رصيد احتياطي استراتيجي من السكر بواقع 1360 طنًا لتكفي 3 أشهر مقبلة، وسيتم مضاعفة هذه الكمية لتكفي 6 أشهر مقبلة.

وقال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمطروح، إنه تم توفير احتياطي استراتيجي لسلعه الزيت التمويني بواقع 480 طنًا تكفي لمدة  شهرين مقبلين، وسيتم رفعه  إلى ثلاثه أشهر خلال الموسم الشتوي، وتم توفير 99 طنًا و250 كيلو أرز تمويني يكفي لمدة شهرين، وسيتم رفع  المخزون الاستراتيجي إلى ثلاثه أشهر مقبلة، وتم توفير 61 طنًا من المكرونة والتي تكفي شهر ونصف، وسيتم رفع المخزون الاستراتيجي إلى ثلاثه أشهر مقبلة.

وأضاف أن مجمع  مخابز  المحافظة بمطروح  طاقته الإنتاجية تصل إلى مليون رغيف وإنتاج يومي 32 ألف رغيف، وهذا المجمع لديه من الإمكانيات لرفع الإنتاجية لتوزيعها وتغطية مركز مرسى مطروح والمراكز الأخرى عن طريق السيارات  المخصصة لنقل الخبز وتوزيعها في الإماكن المحتاجة في مناطق بمطروح.

وأشار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمطروح إلى أنه سيتم التنسيق مع الجمعيات غير الحكومية والقطاعات الأخرى في توفير السلع لوضع الاستقرار الدائم خلال الموسم الشتوي لمواجهة تقلبات الطقس وسقوط الأمطار والفيضانات والسيول.

وأوضح أنه تم توفير مخزون استراتيجي بالسولار بواقع 1092 طن يكفي لمده خمسة أيام، ويوجد سعات  تخزينية  تستوعب سبعة آلاف طن سولار من  خلال محطة  سملا بمطروح.

مطروح السكر مديرية سقوط الأمطار تموين مطروح المخزون الاستراتيجي

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