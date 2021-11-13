السبت 13 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الصحة: لا توجد وفيات بسبب لدغات العقارب في أسوان

لدغات العقارب في
لدغات العقارب في أسوان

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن 503 مواطنين في أسوان تعرضوا للدغ من العقرب جراء تساقط السيول أمس الجمعة وتلقوا المصل وخرجوا من المستشفيات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك 3600 جرعة من مصل العقرب متوفرة في محافظة أسوان، وهناك رصيد كافي في مختلف محافظات الجمهورية، وحالات الوفاة في أسوان 4 أشخاص سبب حالة الطقس.

وتابع  أن خطة وزارة الصحة لمواجهة موجة التقلبات الجوية شملت الدفع بـ 2119 سيارة إسعاف، و48 سيارة دفع رباعي مجهزة بجميع محافظات الجمهورية، وتوزيعها على المناطق الحدودية والوعرة، والطرق السريعة في المحافظات المتوقع حدوث السيول بها، بالإضافة إلى 11 لانش إسعاف نهري، لتقديم الرعاية الطبية العاجلة للمتضررين من السيول.

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