السبت 13 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

أسامة الأزهري يفتتح المجالس الحديثية في أكاديمية «إحياء»

الأزهري
الأزهري

عقد الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، وأحد علماء الأزهر الشريف، مجلسا حديثيا لقراءة كتابه «البلدانيات» وهو عبارة عن أربعين حديثا عن أربعين شيخا من أربعين بلدا سافر إليها ودخلها.

وشدد الدكتور أسامة الأزهري قبل بداية حديثه على ضرورة ارتداء الكمامات والالتزام بالضوابط الصحية.

يأتي ذلك في إطار افتتاح فضيلته للمجالس الحديثية بأكاديمية إحياء بالمقطم، وفي حضور كبير من طلاب العلم من مصر ودول متعددة وجنسيات مختلفة.

بدأ المجلس بعد صلاة العصر بقراءة آيات من الذكر الحكيم وأعقبه قراءة الدكتور أسامة الأزهري للأحاديث مُعلقًا عليها وشارحا لها، وتخلل ذلك صلاة المغرب والعشاء، وكذلك تم إلقاء بعض القصائد والإنشاد والمديح على غرار عادة المحدثين القدماء في عقدهم للمجالس الحديثية.

وأكد الدكتور أسامة الأزهري على حب الوطن والأحاديث النبوية التي وردت في الوصية بأهل مصر خيرا، داعياً الله عز وجل لمصر أن يديم عليها الأمن والأمان وأن يجعلها أعز الامم والأوطان.

وألقى الدكتور أحمد نبوي أحد علماء الأزهر الشريف وعميد الأكاديمية كلمة مختصرة رحب فيها بالدكتور أسامة الأزهري وقدم له شكره الوافر على تشريفه بالحضور بين طلاب العلم ودعمه لهم بمثل هذه اللقاءات والمجالس.

واختتم المجلس بنصائح غاليه من الدكتور أسامة الأزهري للطلاب بالحرص على التعلم الذي من خلاله تُصنع الحضارات وتبنى الأوطان ويعم الاستقرار والأمان في المجتمعات.

أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية علماء الأزهر الشريف البلدانيات ارتداء الكمامات الالتزام بالضوابط أكاديمية إحياء بالمقطم

رئيس التحرير

وائل لطفي

عالِم ينشر الجهل

الأكثر قراءة

الداخلية تكشف كواليس «مشاجرة الجيرة» على فيسبوك بالقاهرة

محمد الباز يكشف الصندوق الأسود لـ«زكريا بطرس»

محاكمة المتهم بنبش قبر والاعتداء جنسيا على جثة موظفة وحرقها بحلوان.. غدا

الأرصاد الجوية تكشف خريطة سقوط الأمطار خلال الـ72 ساعة المقبلة

خسائر الأمطار.. إصابة 80 شخصًا إثر تعرضهم للدغات العقارب وانهيار المنازل فى أسوان

وسط إجراءات احترازية.. «التضامن» تعلن موعد صرف «تكافل وكرامة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

كيف تلاعبت «السوشيال ميديا» بمنظمات ووسائل الإعلام الدولى؟

ماجد حبته

مصير الكوكب فى عهدة مصر

د هند جاد

قاموس «هى».. الاختيارات والمشاعر

د. منى حلمى

مصر وطنى وعملية «غسيل» حضارة عاجلة

علي سعدة

وطنيتهم ووطنيتنا

مؤمن المحمدي

خطأ شائع ومتكرر!

محمد عبدالعزيز

من يذكر مصر الأخرى؟

صفاء النجار

أدعو الحكومة لحظر فيسبوك أسبوعًا فى الشهر

صور

مبنى رئاسة الوزراء ومجلس النواب في العاصمة الإدارية

جنازة الفنان أحمد خليل

السيرك القومي

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل ثلاثة فلسطينيين فى الضفة الغربية

«التحرير الفلسطينية»: ازدواجية المعايير فى مجلس الأمن تشجع إسرائيل على الاستيطان

5 أسرى فلسطينيين يواصلون إضرابهم عن الطعام لليوم 122