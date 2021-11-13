متحف شرم الشيخ ينظم دورة تدريبية بعنوان «مدخل إلى آثار جنوب سيناء»

نظم متحف شرم الشيخ دورة تدريبية لأمناء المتحف تحت عنوان «مدخل إلى آثار جنوب سيناء»، لإلقاء الضوء على آثار محافظة جنوب سيناء وتاريخها عبر العصور المختلفة، بالتعاون مع مكتب جنوب سيناء لإدارة التدريب المركزية التابعة للمجلس الأعلى للآثار، بالتعاون مع مكتب جنوب سيناء لإدارة التدريب المركزية التابعة للمجلس الأعلى للآثار.

وأوضحت ميريام إدوارد المشرف العام على متحف شرم الشيخ أن هذه الدورة امتدت لمدة ثلاثة أيام تضمنت عددا من المحاضرات العلمية عن الفن الصخري وأهم مناطق النقوش بجنوب سيناء ومدلولها السياسية والاقتصادية بالإضافة إلى استعراض لأهم الاكتشافات الأثرية بمحافظة جنوب سيناء، والمواقع الأثرية المختلفة بها، كما تطرقت الدورة التدريبية إلى كيفية التسويق لمختلف المناطق السياحية بالمحافظة.