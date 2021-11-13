السبت 13 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

متحف شرم الشيخ ينظم دورة تدريبية بعنوان «مدخل إلى آثار جنوب سيناء»

صورة للمشاركين
صورة للمشاركين

نظم متحف شرم الشيخ دورة تدريبية لأمناء المتحف تحت عنوان «مدخل إلى آثار جنوب سيناء»، لإلقاء الضوء على آثار محافظة جنوب سيناء وتاريخها عبر العصور المختلفة، بالتعاون مع مكتب جنوب سيناء لإدارة التدريب المركزية التابعة للمجلس الأعلى للآثار، بالتعاون مع مكتب جنوب سيناء لإدارة التدريب المركزية التابعة للمجلس الأعلى للآثار.

وأوضحت ميريام إدوارد المشرف العام على متحف شرم الشيخ أن هذه الدورة امتدت لمدة ثلاثة أيام تضمنت عددا من المحاضرات العلمية عن الفن الصخري وأهم مناطق النقوش بجنوب سيناء ومدلولها السياسية والاقتصادية بالإضافة إلى استعراض لأهم الاكتشافات الأثرية بمحافظة جنوب سيناء، والمواقع الأثرية المختلفة بها، كما تطرقت الدورة التدريبية إلى كيفية التسويق لمختلف المناطق السياحية بالمحافظة.

آثار جنوب سيناء محافظة جنوب سيناء والمواقع الأثرية والقطع الأثرية وزارة السياحة والآثار

رئيس التحرير

وائل لطفي

عالِم ينشر الجهل

الأكثر قراءة

الداخلية تكشف كواليس «مشاجرة الجيرة» على فيسبوك بالقاهرة

الكنيسة تتبرأ من زكريا بطرس: انقطعت صلته منذ 18 عامًا

ضوابط إلحاق عمالة جديدة بالجهاز الإداري للدولة

الصحة: لا توجد وفيات بسبب لدغات العقارب في أسوان

خسائر الأمطار.. إصابة 80 شخصًا إثر تعرضهم للدغات العقارب وانهيار المنازل فى أسوان

نائب محافظ سوهاج يلتقي بأعضاء مبادرة «شباب يدير شباب YLY»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

كيف تلاعبت «السوشيال ميديا» بمنظمات ووسائل الإعلام الدولى؟

ماجد حبته

مصير الكوكب فى عهدة مصر

د هند جاد

قاموس «هى».. الاختيارات والمشاعر

د. منى حلمى

مصر وطنى وعملية «غسيل» حضارة عاجلة

علي سعدة

وطنيتهم ووطنيتنا

مؤمن المحمدي

خطأ شائع ومتكرر!

محمد عبدالعزيز

من يذكر مصر الأخرى؟

صفاء النجار

أدعو الحكومة لحظر فيسبوك أسبوعًا فى الشهر

صور

مبنى رئاسة الوزراء ومجلس النواب في العاصمة الإدارية

جنازة الفنان أحمد خليل

السيرك القومي

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل ثلاثة فلسطينيين فى الضفة الغربية

«التحرير الفلسطينية»: ازدواجية المعايير فى مجلس الأمن تشجع إسرائيل على الاستيطان

5 أسرى فلسطينيين يواصلون إضرابهم عن الطعام لليوم 122