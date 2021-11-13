وزيرة الهجرة توجه بسرعة نقل جثمان متوفي في الكويت

نقلت النائبة آمال عبد الحميد عن محافظة الغربية لوزارة الهجرة طلب استغاثة ومساعدة من أسرة المواطن "م. ع. د"، محافظة الغربية مركز كفر الزيات الذي توفي بالكويت.

وتضمنت الشكوى التي تقدمت بها أسرة المتوفى وطلب سرعة إنهاء إجراءات تسفير الجثمان من صندوق الاعانة بالسفارة والمرافق، مع ذكر أن العامل فقير ليس له أحد بالكويت وكان لديه منع سفر بمديونيته ٤٠٠ دينار، حيث قام المواطنين من الجالية بالتنسيق فيما بينهم وسداد المديونية حتى يتم يرفع اسمه من قائمة الممنوعين بالجوازات.

وعلى الفور تم تنسيق الجهود بين وزارة الهجرة ووزارة الخارجية، حيث قامت السفارة بالكويت بإنهاء الإجراءات اليوم في أول يوم عمل وتم الحجز على الرحلة المتجهة للقاهرة غدًا الأحد ورقمها 543.

وأكدت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم أهمية البروتوكول الموقع مع الرقابة المالية الخاص بوثيقة التأمين للمصريين بالخارج والتي تقدم حلًا لنقل الجثامين وتعويض عن الحوادث.

وأشارت الوزيرة إلى متابعة الوزارة موقف قانون الهجرة الذي يتضمن استراتيجية مستدامة خاص بالتأمين على المواطنين بالخارج ونقل الجثامين، حيث تم الانتهاء من كافة التعديلات المطلوبة وتنتظر الوزارة موافقة مجلس الوزراء للبت بشأنه والعرض على البرلمان لمناقشته واقراره بعد استيفاء المناقشات والعرض على كافة الجهات المعنية والمسئولة.

وتقدمت السفيرة نبيلة مكرم بجزيل الشكر والتقدير لوزارة الخارجية والسفارة المصرية بدولة الكويت على التعاون وسرعة الاستجابة للانتهاء من كافة الإجراءات لشحن الجثمان، كما تقدمت بالشكر للجالية المصرية بالكويت على دعمهم وسداد مديونيات المتوفى حتى يتم شحن الجثمان، مشيرة إلى أن هذا ليس بغريب عن المصريين بالخارج.