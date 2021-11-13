رئيسة الحكومة التونسية تلتقى بباريس رئيس البنك الاسلامى للتنمية

التقت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن صباح اليوم السبت بباريس، رئيس البنك الإسلامي للتنمية محمد سليمان الجاسر، وذلك على هامش مشاركتها في أشغال المؤتمر الدولي للسلام.

وتم خلال اللقاء التباحث حول مسألة خلق مشاريع تنموية مستقبلية بتونس في مجالات عدة على غرار الرقمنة وسبل تمويلها من قبل البنك الاسلامي .

وأكد البنك الإسلامي للتنمية، أن البنك الإسلامي للتنمية هو مشروع تنموي لكل الدول الأعضاء وتعد تونس من أهمها. بحسب ما ذكرت وكالة تونس افريقيا للانباء "وات"

وأوضح أنه تم الاتفاق مع رئيسة الحكومة التونسية على القيام بعملية جرد وتدقيق في المشاريع التي لم يتم إنجازها والنظر في المشاريع المرسومة في خطة الحكومة التونسية سواء عبر البنك الإسلامي للتنمية أو عبر آلية الصناديق الدولية التنموية .

وأشار الى أن البنك الإسلامي كان قد مول مشاريع عديدة بقيمة 5 مليار دولار مؤكدا عزم البنك لتمويل مشاريع جديدة بتونس.

وبخصوص جائحة كوفيد 19 أكد رئيس البنك الإسلامي قام بتمويل عملية اقتناء لقاحات ضد فيروس كورونا بتونس و قدم المساعدة للأسر ولأصحاب المشاريع الصغرى والمتوسطة التي تضررت من الجائحة.

وتشارك رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن في فعاليات المؤتمر الدولي للسلام الذي تحتضنه فرنسا ،وفي مؤتمر اليونسكو في دورته الـ41، وفي قمة فرنسا حول ليبيا.

يذكر أن الانتخابات والاقتصاد ومخرجات مؤتمر باريس؛ ثلاثة ملفات شكلت المحاور الرئيسية لمباحثات ليبية تونسية جرت بالعاصمة الفرنسية.

وفي بيان، قال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي إن رئيس المجلس محمد المنفي التقى، السبت، بمقر إقامته في باريس، رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن رئيسة الحكومة التونسية، بحضور وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، وسفير تونس لدى فرنسا محمد كريم الجموسي.

وتناول الاجتماع عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما الانتخابات، والاقتصاد، بحسب المجلس الرئاسي الذي قال إنه تطرق أيضا إلى مخرجات مؤتمر باريس حول ليبيا، ومتابعة التنسيق بين البلدين لما جاء في البيان الختامي للمؤتمر.