برلماني: السيسي بعث رسالة للعالم من باريس باستمرار مصر في مساندة الليبيين

اعتبر المهندس عبد السلام خضراوى عضو مجلس النواب، الكلمة التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسى أمام مؤتمر باريس حول ليبيا بمثابة رسالة للعالم كله تؤكد الحرص الحقيقى من مصر على استمرار جهودها تجاه ليبيا وشعبها الشقيق حتى يعم الامن والاستقرار داخل ليبيا.

وقال خضراوي، فى بيان له أصدره اليوم، إن أكبر دليل على ذلك تأكيد الرئيس السيسى فى كلمته على استمرار جهود مصر لمساعدة الأشقاء الليبيين مدفوعة بما يربطها بليبيا من أواصر متعددة، على إيجاد أرضية مشتركة بين الأشقاء الليبيين لإطلاق حوار وطني يعالج جذور الأزمة سياسياً واقتصادياً وأمنياً، بالتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة والأمم المتحدة.

وقال المهندس عبد السلام خضراوى إن الرئيس السيسى، ذكر العالم فى كلمته عندما قال : يأتي اجتماعنا اليوم بعد ما يقرب من عامين، من قمة برلين حول ليبيا حين تعهدنا معاً بحماية سيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية، والتزمنا بدعم جهود الأمم المتحدة لإطلاق عملية سياسية شاملة ومستدامة بقيادة وملكية ليبية من أجل إنهاء حالة الصراع واستعادة الاستقرار الذي ينشده الشعب الليبي أجمع ولعلي أذكر في هذا السياق أن مصر وجهت حينئذ رسالة واضحة إلى كافة أطراف المعادلة في ليبيا، مفادها أن الوقت قد حان للبدء في إجراءات محددة للوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة الليبية، محذرةً من خطورة استمرار الصراع المسلح على الأمن القومي الليبي، وعلى دول جوارها العربي والأفريقي والأوروبي عموماً، وأننا قد نضطر لاتخاذ إجراءات لحماية أمننا القومي وحفظ ميزان القوة في حالة الإخلال به، اضافة الى تأكيد الرئيس السيسى بأنه كان لهذا الموقف أثره الواضح على مختلف الأطراف للانخراط بجدية في العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة، وقد تركزت جهود مصر، مدفوعة بما يربطها بليبيا من أواصر متعددة، على إيجاد أرضية مشتركة بين الأشقاء الليبيين لإطلاق حوار وطني يعالج جذور الأزمة سياسياً واقتصادياً وأمنياً، بالتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة والأمم المتحدة.

وقال المهندس عبد السلام خضراوى إن تركز الرئيس السيسى على هذه القضايا وايضاً تأكيده على أهمية خروج القوات الاجنبية والمرتزقة من الاراضى الليبية هدفه الرئيسى الحفاظ على أمن واستقرار ليبيا وشعبها الشقيق، مطالباً من المجتمع الدولى أن يقوم بدوره فى تنفيذ رؤية مصر الواضحة والحاسمة حتى يعود الامن والاستقرار فى جميع انحاء ليبيا.