وزير النقل : 2.1 مليار جنيه تكلفة مشروع تطوير طريق المُعاهدة «السويس - الإسماعيلية»

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، اليوم، مشروع تطوير طريق المُعاهدة «السويس/ الإسماعيلية»، الذي يعد أحد أهم مشروعات المرحلة الثالثة من المشروع القومي للطرق.



وأوضح المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن المشروع يشمل توسعة الطريق، ليصبح بعدد 3 حارات مرورية بعرض 13,9 متر لكل اتجاه، ورفع كفاءة الطريق الحالي وتطوير التقاطع السطحي عند مدخل نفق الشهيد أحمد حمدي، وكذلك توسعة 4 كباري سطحية «سيناء – المحسمة – المنايف»، وتوسعة كوبرى مشاة جنيفة.

وأشار، إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ وافتتاح 2 كوبري علوي بالمشروع لحل التقاطعات السطحية، الأول: كوبري جنيفة عند تقاطع طريق امتداد جنيفة مع وصلة نفق الشهيد أحمد حمدي، والذي يبلغ طوله 850 مترا باتجاهين مرورين، وبعرض 25 مترا لكل اتجاه.

والثاني: كوبري المعاهدة عند تقاطع الطريق مع امتداد طريق جنيفة بطول 550 مترا باتجاهين مرورين وبعرض 23 مترا لكل اتجاه، حيث تبلغ تكلفة المشروع الإجمالية 2,1 مليار جنيه.



كما تفقد رئيس الوزراء قطاعات الطريق المختلفة، وخلال ذلك التقى بالعمال والمهندسين.

وفي ذات السياق، أكد وزير النقل أن العمل يتم على مدار الساعة لسرعة الانتهاء من هذا المشروع المهم وفقا للموعد المخطط، مشيرًا إلى أن كافة الأعمال يتم تنفيذها وفقا لقياسات الجودة العالية، خاصة مع أهمية تطوير الطريق للمساهمة في تسهيل حركة تنقل المواطنين والمركبات على الطريق، بالإضافة إلى رفع معدلات السلامة والأمان على الطريق الذي يربط بين مدينتي السويس والإسماعيلية، ويتقاطع مع طرق جنيفة/ نفق الشهيد أحمد حمدي/ أبو سلطان، والتي سبق تطويرها لخلق شبكة من الطرق الطولية والعرضية، لخدمة التحركات العرضية بين مدن القناة والتحركات الطولية إلى أنفاق قناة السويس.

