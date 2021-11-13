السبت 13 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

بطاطس وسلطة كمثرى.. أبرز أطباق البوفيه في حفل زفاف باريس هيلتون

باريس هيلتون
باريس هيلتون

أعلنت المغنية والممثلة وعارضة الأزياء الأمريكية باريس هيلتون، حَفيدة  كونراد هيلتون، مؤسس فنادق هيلتون زفافها على رجل الأعمال كارتر ريوم.

ويبدأ الاحتفال بحفل زفاف يستغرق 3 ليال في منزل الراحل بيل إير جد باريس، وبدأ منذ الخميس بحفل استقبال وسيتبع ذلك مهرجان في رصيف سانتا مونيكا بيير اليوم الجمعة وسهرة يوم السبت، وفقًا لموقع pagesix ويتميز حفل زفاف باريس هيلتون الفخم ببوفيه ضخم وفخم وتميز بالبطاطس ذات الأوراق الذهبية

طعام زفاف باريس هيلتون

- كان حفل زفاف باريس هيلتون زفاف باذخ لكارتر Reum تضمن حفل استقبال حيث الضيوف تم عمل البطاطس أوراق الذهب بين شهية باهظة أخرى، وتهتم قبل كل شيء الطاهي الشهير.

- أظهرت قائمة من الاحتفال أول طبق من سلطة الكمثرى الآسيوية مع التين وخل الرمان، وجوز البقان المسكر الذي يقدم مع تورتلوني القرع مع الزبدة البنية والمريمية المقرمشة كما تم تقديم مجموعة متنوعة من الخبز مع زبدة الكريمة الحلوة كمقبلات.

- بالنسبة للطبق الرئيسي، تم تقديم طبق رئيسي من سمك القاروص المقشور بالبطاطس، إضافة إلى شريحة لحم نيويورك المشوية مع بطاطس يوكون جولد مغطاة بالكريمة الحامضة والكافيار - وبالطبع تفاصيل الأوراق الذهبية.

- أما بالنسبة للحلوى، فقد ذهبت هيلتون مع كعكة شوكولاته خالية من الطحين تقدم مع آيس كريم قهوة، وإسكافي فواكه مع ستريوسل لوز وآيس كريم فانيليا.

- من بين المقبلات الأخرى التي تم تمريرها، أصابع البط، لفائف الربيع بالخضروات والروبيان المقرمشة، وبيض السمان مع الكافيار ، وبيتزا السلمون المدخن والكافيار الطازج ، وطماطم سباجو الحارة الخاصة بالتونة.

للوجبات في وقت متأخر من الليل يمكن لرواد الحفلات الاستمتاع بالجبن المشوي بثلاثة أنواع من الجبن وبرجر الجبن الصغير والبطاطا المقلية الدهنية، والبطاطا المقلية في بطانية وماكرون PB&J.

باريس هيلتون كونراد هيلتون فنادق هيلتون كارتر ريوم بحفل الزفاف يوم الخميس بحفل استقبال وسيتبع يوم السبت

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