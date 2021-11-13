السبت 13 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انتشال جثتين من أسفل أنقاض عقار روض الفرج المنهار

انهيار عقار
انهيار عقار

انتشلت قوات الحماية المدنية، منذ قليل، جثتين من أسفل العقار المنهار بشارع سيدي الحلي في روض الفرج.

وتبين أن الجثتين لسيدتين هما صاحبة العقار المنهار وابنتها، وجرى انتشالهما من أسفل ركام منزل المنهار، وتم نقلهما إلى المستشفى، فيما يستكمل رجال الحماية المدنية عمليات رفع الركام تحسبا لوجود أى ضحايا آخرين.

وكانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغًا بانهيار عقار مكون من أرضي و4 طوابق حوائط حاملة وأسقف خرسانية بمنطقة روض الفرج، وتم إخلاء العقارات المجاورة إخلاء احترازيًا لحين انتهاء معاينة اللجنة الهندسية .

وقرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لفحص المبانى المجاورة للعقار المنهار، وبيان مدى تأثرها من الانهيار مع رفع المخلفات الناتجة عن الحادث فور انتهاء النيابة العامة من المعاينة.

وانتقل محافظ القاهرة على الفور لموقع العقار المنهار، وأشرف على عمليات الإنقاذ مع تواجد كافة الأجهزة المعنية بموقع الحادث والإسعاف والحماية المدنية وقيادات المحافظة.

وكانت غرفة العمليات المركزية قد تلقت بلاغًا بانهيار عقار مكون من أرضي و4 طوابق حوائط حاملة وأسقف خرسانية، وتم إخلاء العقارات المجاورة احترازيًا لحين انتهاء معاينة اللجنة الهندسية.

محافظ القاهرة الحماية المدنية الداخلية اللواء خالد عبد العال لجنة هندسية رفع المخلفات تشكيل لجنة هندسية عقار روض الفرج المنهار

رئيس التحرير

وائل لطفي

متحف لـ«قرافات» القاهرة

الأكثر قراءة

غدًا.. إعلان بدء التجارب السريرية على لقاح «كوفى فاكس» المصرى المضاد لـ«كورونا»

الرئيس السيسى يوجه بإقامة شبكة موحدة لسرعة احتواء الأزمات والكوارث

خسائر الأمطار.. إصابة 80 شخصًا إثر تعرضهم للدغات العقارب وانهيار المنازل فى أسوان

قرار من «الإدارية العليا» بشأن طعن هانى العتال على «عمومية الزمالك»

تجديد حبس المتهم بإجبار شاب التوقيع على إيصالات أمانة بحلوان

مصرع 3 أشخاص و450 مصابًا بـ«لدغات عقارب» فى أسوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

من يذكر مصر الأخرى؟

صفاء النجار

أدعو الحكومة لحظر فيسبوك أسبوعًا فى الشهر

عفاف السيد

«بناء التعليم»: ماراثون تفوز فيه مصر

ماجد حبته

ليبيا والرئيس فى باريس

مؤمن المحمدي

سوسو طرب وأشياء أخرى

عبد الرحيم طايع

المتاجرة بالمسيخ الدجال!

مدحت بشاى

واحة الفنون غير قابلة لحصار التطرف

د.كريمة الحفناوى

من أجل العدالة المناخية

صور

مبنى رئاسة الوزراء ومجلس النواب في العاصمة الإدارية

جنازة الفنان أحمد خليل

السيرك القومي

محطة تل أبيب

المزيد

«التحرير الفلسطينية»: ازدواجية المعايير فى مجلس الأمن تشجع إسرائيل على الاستيطان

5 أسرى فلسطينيين يواصلون إضرابهم عن الطعام لليوم 122

«التحرير الفلسطينية»: آن الأوان لتدخل فاعل من المجتمع الدولى للضغط على الاحتلال