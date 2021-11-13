السبت 13 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس مسجل خطر سرق مواتير المياه من المساكن بمنشأة ناصر

حبس مسجل خطر
حبس مسجل خطر

جدد قاضِ المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم السبت، حبس مسجل خطر، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بسرقة مواتير المياه من المساكن بأسلوب "الفك" بمنشاة ناصر.

كان قد تلقى قسم شرطة منشأة ناصر بلاغًا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم باكتشافه سرقة موتور المياه الخاص بالشقة سكنه، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم. 

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "الفك"، وبتطوير مناقشته، أقر بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص فى سرقة مواتير المياه من داخل المساكن بأسلوب "الفك"،  كما أقر بارتكابه 2 واقعة سرقة بذات الأسلوب.

وتم بإرشاده ضبط كافة المواتير المستولى عليها بمسكنه، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة التي قرر حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

التحقيقات مسجل خطر منشأة ناصر أسلوب الفك مواتير المياه المساكن عقوبة السرقة

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