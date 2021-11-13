السبت 13 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

ثلاث إطلالات مبهرة.. شاهد فساتين حفل زفاف «باريس هيلتون»

اطلالات باريس هيلتون
اطلالات باريس هيلتون في حفل زفافها

شهد يوم الخميس الماضي، حفل زفاف باريس هيلتون، الممثلة والمغنية الأمريكية، حيث تزوجت هيلتون من كارتر، مرتدية فستان أوسكار دي لا رنتا، المستوحى من الأزهار في مزرعة “بيل إير” لجدها الراحل بارون، مما جعل العريس يبكي عندما سارت في الممر بمظهرها الرائع.

1

قال دي جي، مصمم الفستان، لزوج هيلتون، جل الأعمال الذي يبلغ من العمر 40 عامًا أنا قمت بعمل فني في ثوب ساحر يتميز بأكمام طويلة مغطاة بتطريز الأزهار.

باريس

قالت هيلتون لمجلة "فوج" عن أسلوب زفافها: "لقد أمضينا شهورًا في تصميم ثوبي بإتقان مع مصممي أوسكار دي لا رنتا المذهلين ، فرناندو جارسيا ولورا كيم".

"أنا أحببت الصورة التي ظهرت عليها.. أردت شيئًا خالٍ من الزمان، وأنيقًا، وأنيقًا، ومبدعًا، وأنا سعيد جدًا".. هكذا تحدثت هيلتون عن إطلالاتها.

ل

تضمنت مجموعة كبيرة من المجموعات البيضاء بالكامل أولاً فستان غالية لاف مكشوف الأكتاف تعلوه تاج متلألئ للرقصة الأولى للزوجين ، وهو فستان طويل مغطى بالكريستال مع كيب من باميلا رولاند وأخيرًا فستان قصير، أيضا من قبل أوسكار دي لا رنتا.

ققققق

بينما لم ينتهي بها الأمر بالسير في الممر في فالنتينو مثل Nicky Hilton Rothschild - كما كان يُشاع من قبل - فقد انتهى الأمر باختيار الكثير من أوجه التشابه مع فستان زفاف أختها الكبرى، والذي يتميز بالمثل بأكمام شفافة.

وارتدت روتشيلد، التي كانت بمثابة وصيفة الشرف، فستانًا من الدانتيل الوردي المخصص من Alice + Olivia ليوم هيلتون الكبير.

صص

وكان ضمن وصيفات الشرف هالي هاموند، تيسا جرافين فون، زوجة شقيق باريس بارون هيلتون الثاني، إبنة كيم ريتشاردز ويتني ديفيس.

وابنة كايل ريتشاردز، فرح ألجوفري، ارتدت أيضًا من تصميم أليس وأوليفيا الوردية.

جدير بالذكر أن تكلفة حفل زفاف باريس هيلتون، بلغت 75 مليون دولار، بحسب ما ورد في صحيفة الديلي ميل.

باريس هيلتون فرح باريس هيلتون سعر فستان باريس هيلتون تكلفة الف من هو زوج بار

رئيس التحرير

وائل لطفي

متحف لـ«قرافات» القاهرة

الأكثر قراءة

الأرصاد الجوية تكشف خريطة سقوط الأمطار خلال الـ72 ساعة المقبلة

بعد سيول الصعيد.. هل تتعرض القاهرة لعواصف وأمطار رعدية الأيام المقبلة؟

شبورة وأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الغد

غدًا.. إعلان بدء التجارب السريرية على لقاح «كوفى فاكس» المصرى المضاد لـ«كورونا»

خسائر الأمطار.. إصابة 80 شخصًا إثر تعرضهم للدغات العقارب وانهيار المنازل فى أسوان

ثلاث إطلالات مبهرة.. شاهد فساتين حفل زفاف «باريس هيلتون»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

مصر وطنى وعملية «غسيل» حضارة عاجلة

علي سعدة

وطنيتهم ووطنيتنا

مؤمن المحمدي

خطأ شائع ومتكرر!

محمد عبدالعزيز

من يذكر مصر الأخرى؟

صفاء النجار

أدعو الحكومة لحظر فيسبوك أسبوعًا فى الشهر

عفاف السيد

«بناء التعليم»: ماراثون تفوز فيه مصر

ماجد حبته

ليبيا والرئيس فى باريس

مؤمن المحمدي

سوسو طرب وأشياء أخرى

صور

مبنى رئاسة الوزراء ومجلس النواب في العاصمة الإدارية

جنازة الفنان أحمد خليل

السيرك القومي

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل ثلاثة فلسطينيين فى الضفة الغربية

«التحرير الفلسطينية»: ازدواجية المعايير فى مجلس الأمن تشجع إسرائيل على الاستيطان

5 أسرى فلسطينيين يواصلون إضرابهم عن الطعام لليوم 122