ثلاث إطلالات مبهرة.. شاهد فساتين حفل زفاف «باريس هيلتون»

شهد يوم الخميس الماضي، حفل زفاف باريس هيلتون، الممثلة والمغنية الأمريكية، حيث تزوجت هيلتون من كارتر، مرتدية فستان أوسكار دي لا رنتا، المستوحى من الأزهار في مزرعة “بيل إير” لجدها الراحل بارون، مما جعل العريس يبكي عندما سارت في الممر بمظهرها الرائع.

قال دي جي، مصمم الفستان، لزوج هيلتون، جل الأعمال الذي يبلغ من العمر 40 عامًا أنا قمت بعمل فني في ثوب ساحر يتميز بأكمام طويلة مغطاة بتطريز الأزهار.

قالت هيلتون لمجلة "فوج" عن أسلوب زفافها: "لقد أمضينا شهورًا في تصميم ثوبي بإتقان مع مصممي أوسكار دي لا رنتا المذهلين ، فرناندو جارسيا ولورا كيم".

"أنا أحببت الصورة التي ظهرت عليها.. أردت شيئًا خالٍ من الزمان، وأنيقًا، وأنيقًا، ومبدعًا، وأنا سعيد جدًا".. هكذا تحدثت هيلتون عن إطلالاتها.

تضمنت مجموعة كبيرة من المجموعات البيضاء بالكامل أولاً فستان غالية لاف مكشوف الأكتاف تعلوه تاج متلألئ للرقصة الأولى للزوجين ، وهو فستان طويل مغطى بالكريستال مع كيب من باميلا رولاند وأخيرًا فستان قصير، أيضا من قبل أوسكار دي لا رنتا.

بينما لم ينتهي بها الأمر بالسير في الممر في فالنتينو مثل Nicky Hilton Rothschild - كما كان يُشاع من قبل - فقد انتهى الأمر باختيار الكثير من أوجه التشابه مع فستان زفاف أختها الكبرى، والذي يتميز بالمثل بأكمام شفافة.

وارتدت روتشيلد، التي كانت بمثابة وصيفة الشرف، فستانًا من الدانتيل الوردي المخصص من Alice + Olivia ليوم هيلتون الكبير.

وكان ضمن وصيفات الشرف هالي هاموند، تيسا جرافين فون، زوجة شقيق باريس بارون هيلتون الثاني، إبنة كيم ريتشاردز ويتني ديفيس.

وابنة كايل ريتشاردز، فرح ألجوفري، ارتدت أيضًا من تصميم أليس وأوليفيا الوردية.

جدير بالذكر أن تكلفة حفل زفاف باريس هيلتون، بلغت 75 مليون دولار، بحسب ما ورد في صحيفة الديلي ميل.