السبت 13 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأمم المتحدة تحذر من انعدام الأمن وعدم الاستقرار بالساحل الإفريقى

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة

حذر مدير عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، جان بيير لاكروا، من أن الأزمة في منطقة الساحل الإفريقي لا تزال متقلبة، حيث يقوض انعدام الأمن وعدم الاستقرار بشكل خطير آفاق التنمية ويقبض أرواح الكثيرين كل يوم نتيجة للهجمات الإرهابية.
وقال لاكروا، وفقًا لقناة "الحرة" الأمريكية، اليوم السبت، "نزح الملايين، لم يعد بإمكان الأطفال الذهاب إلى المدارس، ولا تزال الرعاية الصحية الأولية غير متاحة للكثيرين، بينما لا تزال جائحة كورونا تستشري في المنطقة".
وأكد أن القوة المشتركة تواصل زيادة وتيرتها العملياتية، لكنها تواجه تحديات هائلة، بما في ذلك عودة المقاتلين الأجانب من الصراع في ليبيا المجاورة والتحديات الداخلية وعدم اليقين السياسي والنقص الكبير في المعدات والقدرة على تنفيذ العمليات بشكل فعال، محذرًا من أن القوة المشتركة الآن على مفترق طرق وهناك خطر أنها ستفقد المكاسب التي تحققت.

وعلى صعيد آخر.. بدأت دول الساحل الإفريقي الجمعة مراجعة اتفاقية إنشائها. وأكد بيان موريتاني أن وزراء من موريتانيا ومالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد بحثوا اليوم ضمن دورتهم العاشرة العادية، بالعاصمة التشادية أنجامينا مراجعة الاتفاقية القاضية بإنشاء المجموعة، من خلال تحديد مدة مأمورية الأمين التنفيذي بثلاث سنوات غير قابلة للتجديد، مع استفادة كافة الدول الأعضاء من هذه المأمورية، إضافة إلى تغيير اسم الأمانة الدائمة إلى الأمانة التنفيذية.
وأشار البيان إلى الدورة التي يشارك فيها وفد موريتاني ستبحث مراجعة برنامج الاستثمارات الأولوية، واستراتيجية التنمية والأمن، وإطار النشاطات المندمجة، والمصادقة على الحسابات السنوية للأمانة التنفيذية للعام 2020 والتقرير السنوي لنشاطات الأمانة التنفيذية ومناقشة الهيكلة التنظيمية الجديدة للأمانة التنفيذية واعتمادها للعام الجاري.
قال قائد الأركان الموريتاني الفريق محمد ولد مكت، إن الجماعات الإرهابية لا تزال نشطة في منطقة الساحل الإفريقي وتبرهن على قدرتها على التأقلم وإلحاق الضرر.

نيويورك الساحل الأفريقي الامم المتحدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

متحف لـ«قرافات» القاهرة

الأكثر قراءة

خسائر الأمطار.. إصابة 80 شخصًا إثر تعرضهم للدغات العقارب وانهيار المنازل فى أسوان

ميركاتو الأهلى.. رحيل ربيعة وبقاء محسن

«المرور» تعلن إرشادات مهمة لقيادة السيارات أثناء سقوط الأمطار

الأرصاد الجوية تكشف خريطة سقوط الأمطار خلال الـ72 ساعة المقبلة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 13-11-2021

رئيس الوزراء يتفقد محطة رفع صرف صحي السويس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

من يذكر مصر الأخرى؟

صفاء النجار

أدعو الحكومة لحظر فيسبوك أسبوعًا فى الشهر

عفاف السيد

«بناء التعليم»: ماراثون تفوز فيه مصر

ماجد حبته

ليبيا والرئيس فى باريس

مؤمن المحمدي

سوسو طرب وأشياء أخرى

عبد الرحيم طايع

المتاجرة بالمسيخ الدجال!

مدحت بشاى

واحة الفنون غير قابلة لحصار التطرف

د.كريمة الحفناوى

من أجل العدالة المناخية

صور

مبنى رئاسة الوزراء ومجلس النواب في العاصمة الإدارية

جنازة الفنان أحمد خليل

السيرك القومي

محطة تل أبيب

المزيد

«التحرير الفلسطينية»: ازدواجية المعايير في مجلس الأمن تشجع إسرائيل على الاستيطان

5 أسرى فلسطينيين يواصلون إضرابهم عن الطعام لليوم 122

«التحرير الفلسطينية»: آن الأوان لتدخل فاعل من المجتمع الدولى للضغط على الاحتلال