الأمم المتحدة تحذر من انعدام الأمن وعدم الاستقرار بالساحل الإفريقى

حذر مدير عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، جان بيير لاكروا، من أن الأزمة في منطقة الساحل الإفريقي لا تزال متقلبة، حيث يقوض انعدام الأمن وعدم الاستقرار بشكل خطير آفاق التنمية ويقبض أرواح الكثيرين كل يوم نتيجة للهجمات الإرهابية.

وقال لاكروا، وفقًا لقناة "الحرة" الأمريكية، اليوم السبت، "نزح الملايين، لم يعد بإمكان الأطفال الذهاب إلى المدارس، ولا تزال الرعاية الصحية الأولية غير متاحة للكثيرين، بينما لا تزال جائحة كورونا تستشري في المنطقة".

وأكد أن القوة المشتركة تواصل زيادة وتيرتها العملياتية، لكنها تواجه تحديات هائلة، بما في ذلك عودة المقاتلين الأجانب من الصراع في ليبيا المجاورة والتحديات الداخلية وعدم اليقين السياسي والنقص الكبير في المعدات والقدرة على تنفيذ العمليات بشكل فعال، محذرًا من أن القوة المشتركة الآن على مفترق طرق وهناك خطر أنها ستفقد المكاسب التي تحققت.

وعلى صعيد آخر.. بدأت دول الساحل الإفريقي الجمعة مراجعة اتفاقية إنشائها. وأكد بيان موريتاني أن وزراء من موريتانيا ومالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد بحثوا اليوم ضمن دورتهم العاشرة العادية، بالعاصمة التشادية أنجامينا مراجعة الاتفاقية القاضية بإنشاء المجموعة، من خلال تحديد مدة مأمورية الأمين التنفيذي بثلاث سنوات غير قابلة للتجديد، مع استفادة كافة الدول الأعضاء من هذه المأمورية، إضافة إلى تغيير اسم الأمانة الدائمة إلى الأمانة التنفيذية.

وأشار البيان إلى الدورة التي يشارك فيها وفد موريتاني ستبحث مراجعة برنامج الاستثمارات الأولوية، واستراتيجية التنمية والأمن، وإطار النشاطات المندمجة، والمصادقة على الحسابات السنوية للأمانة التنفيذية للعام 2020 والتقرير السنوي لنشاطات الأمانة التنفيذية ومناقشة الهيكلة التنظيمية الجديدة للأمانة التنفيذية واعتمادها للعام الجاري.

قال قائد الأركان الموريتاني الفريق محمد ولد مكت، إن الجماعات الإرهابية لا تزال نشطة في منطقة الساحل الإفريقي وتبرهن على قدرتها على التأقلم وإلحاق الضرر.