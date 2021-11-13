ضبط 186 قطعة سلاح وتنفيذ 86 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأم، وتمكنت خلال الـ24 ساعة الماضية من ضبط عدد 186 قطعة سلاح نارى، (229) قضية مخدرات وتنفيذ (86202) حكم قضائى متنوع.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام)، وبالإشتراك مع مديرية أمن الإسماعيلية وقطاع الأمن المركزى، والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة، نشاط (عنصرين من العناصر الإجرامية - مقيمان بالإسماعيلية) تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما ، متخذان من دائرتى (مركز شرطة أبوصوير – قسم شرطة ثان الإسماعيلية) مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أحدهما حال تواجده بدائرة مركز شرطة أبوصوير بالإسماعيلية، وبحوزته (عدد 5 طربة لمخدر الحشيش- مبلغ مالى – هاتف محمول) ، كما أمكن ضبط المتهم الآخر حال استقلاله مركبة "توك توك" بدون لوحات بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية ، وبحوزته (كمية من مخدر الهيدرو وزنت 5 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول).

وشن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية، أسفرت جهودها عن ضبط (8) قطع سلاح نارى وأبيض وضبط (17) قضية إتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها (كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة)، بحوزة (18) متهم "لعدد 6 منهم معلومات جنائية، وضبط (4) متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا مختلفة، وتنفيذ (7384) حكم قضائى متنوع.

وقامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بحملة مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق مديريتى أمن (القاهرة – القليوبية)، أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، جاء أبرزها فى مجال الطب البيطرى ضبط (ثلاجة لتجهيز اللحوم) بنطاق مديرية أمن القليوبية، بمضبوطات بلغت (1٫900 طن لحوم بدون بيانات ومنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى ) بالمخالفة للقانون.

وفى مجال المواد الغذائية تم ضبط 5 قضايا (4 مصانع – مخزن) بدون ترخيص بنطاق مديرية أمن القاهرة بمضبوطات بلغت (32٫89 طن مواد غذائية بدون ترخيص ومجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية ويشتبه فى فسادها وغير صالحة للاستهلاك الآدمى ) بالمخالفة لقانون سلامة الأغذية والمنتجات الصناعية.

قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بحملات مكثفة بالتنسيق مع فروع الإدارة بنطاق مديريات أمن (القاهرة – الجيزة - القليوبية- الشرقية) بالتنسيق مع الجهات المعنية لضبط السيارات التى تسبب انبعاثات وأدخنة ضارة بالبيئة والمخالفات الواقعة على مجرى نهر النيل أسفرت جهودها عن فحص عدد (461) سيارة ضُبط خلالها عدد (204) سيارة (عدد 33 سيارة بنزين- عدد 171 سيارة سولار) غير مطابقة بالمخالفة لقانون البيئة ، بنطاق مديريات أمن (القاهرة – الجيزة - القليوبية)، وتم ضبط عدد (289) قضية "صرف مباشر – إلقاء مخلفات" على مجرى نهر النيل والمجارى المائية بنطاق مديريتى أمن (القاهرة – الشرقية) بالمخالفة لقانون حماية نهر النيل والمجارى المائية.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام (5 أشخاص – ربة منزل ، لعدد خمسة منهم معلومات جنائية – جميعهم مقيمين بنطاق محافظة الشرقية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فـى سرقة الدراجات النارية ومركبات "التوك توك" بأسلوب "قطع الدائرة الكهربائية" .

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم ، وبحوزتهم (2 فرد محلى – عدد من الطلقات من ذات العيار – سلاح أبيض "مطواة") ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم عدد (9) وقائع بذات الأسلوب بدوائر مراكز وأقسام شرطة (الزقازيق - بلبيس - ثانى العاشر "بالشرقية" - قويسنا بالمنوفية - الخانكة -طوخ -ثان بنها "بالقليوبية" - دير مواس بالمنيا)،كما أضافوا ببيعهم المسروقات المستولى عليها لعملائهم "سيئ النية" (3 أشخاص، لإثنين منهم معلومات جنائية)، ولقد أمكن ضبطهم، وأرشدوا عن الدراجات النارية المستولى عليها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط (المدير المسئول عن مصنع "بدون ترخيص" للمخللات -كائن بدائرة قسم شرطة ثان العامرية) لقيامه بتصنيع المخللات غير مطابقة للمواصفات، وبحوزته (40 برميل من المخللات بدون بيانات تجارية بإجمالى وزن 6 طن غير مطابقة للمواصفات القياسية وبها تهتك بالأنسجة وتغير فى الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى).